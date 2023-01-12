В личном кабинете Байдена и в его гараже нашли секретные документы, которые должны храниться в Национальном архиве На вопрос, как так вышло, президент ответил, что это «запертый гараж»

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Shawn Thew / EPA / Scanpix / LETA

Обновлено. Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для проведения расследования в связи с обнаружением секретных документов в доме президента Джо Байдена в штате Делавэр и в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне. На эту должность выбран Роберт Хур, который при администрации Дональда Трампа был прокурором Мэриленда.

В личном кабинете Джо Байдена в аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне и в его доме в городе Уилмингтон, штат Делавэр, обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда Байден занимал пост вице президента в администрации Барака Обамы (2009-2017 годы). Министерство юстиции начало проверку на предмет нарушения закона о президентских архивах: он предписывает передавать все документы — и секретные, и несекретные — в Национальный архив после смены администрации США.

В аналитическом центре в Вашингтоне документы были найдены еще в начале ноября 2022 года, но до января 2023-го об этом публично не сообщалось. Помощники Байдена обнаружили секретные бумаги, когда проверяли документы перед переездом центра из одного помещения в другое. В их числе оказались не менее 10 секретных документов, в которых содержались данные разведки и материалы брифингов, касающиеся других стран, включая Украину, Иран и Великобританию.

11 января стало известно об обнаружении секретных бумаг в доме президента США в Уилмингтоне. Об их содержании ничего не сообщается. Белый дом распространил заявление от имени советника президента Ричарда Собера, в котором говорится, что документы хранились в кладовой в гараже дома и в соседнем с ней помещении — среди других личных и официальных бумаг. Помощники Байдена также осмотрели еще один его дом в Делавэре, но там ничего обнаружено не было.

Юристы президента уверяют, что о секретных документах немедленно уведомили министерство юстиции США. В заявлении Ричарда Собера говорится, что помощники Байдена «полностью сотрудничают» с Национальным архивом и Минюстом.

Как сообщает CNN, на брифинге 12 января журналисты спросили Байдена, как он относится к тому, что секретные документы хранились в гараже «рядом с его „Корветом“». Байден ответил: «Мой „Корвет“ стоит в запертом гараже, OK? Так что они не лежали просто на улице». Ранее Байден говорил, что «был удивлен», когда узнал, что в его офисе в аналитическом центре нашли секретные документы. Он отмечал, что ему неизвестно содержание этих бумаг и что он очень серьезно относится к хранению секретной информации.

По результатам проверки, которую назначил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, в отношении Байдена может быть начато расследование, как это ранее произошло с бывшим президентом Дональдом Трампом. После своей отставки в начале 2021 года Трамп забрал с собой большое количество документов, отказавшись передать их в Национальный архив. Минюст и Национальный архив 20 месяцев добивались возвращения этих бумаг, пока ведомство не получило ордер на обыск резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В результате обыска, который прошел 8 августа, сотрудники ФБР изъяли 11 ящиков секретных документов. В отношении Трампа ведется расследование, связанное с возможным нарушением закона о шпионаже.

Республиканцы прямо сравнивают дело против Трампа с проверкой, которую Минюст начал после обнаружения секретных документов у Байдена. «Какая разница между тем, что сделал президент Трамп, и тем, что сделал президент Байден? Мы хотим точно знать, какие документы забрали оба президента и будут ли к Байдену относиться не так, как к Трампу», — заявил председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти, в свою очередь, усомнился в том, что документы были найдены лишь сейчас и немедленно переданы в архив. «Правда? Они нашлись спустя столько лет?» — сказал он.

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Агенты ФБР обыскали резиденцию Трампа — теперь его подозревают в нарушении закона о шпионаже. Вот почему это действительно беспрецедентное событие

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