Врачи в Джорджии три месяца держат на аппаратах жизнеобеспечения умершую женщину Все потому, что она беременна, а закон штата запрещает аборты

Врачи больницы в Атланте, штат Джорджия, больше трех месяцев поддерживают на аппаратах жизнеобеспечения беременную женщину, у которой констатировали смерть мозга. Дело в строгом законе штата об ограничении абортов: врачи заявили близким женщины, что обязаны сохранять ей жизнь до тех пор, пока плод не разовьется достаточно, чтобы они могли сделать кесарево сечение. Семье пациентки не позволили решить, отключать ее от аппаратов или нет.

Адриана Смит умерла на девятой неделе беременности. Ей хотят продлить жизнь до 32-й недели

В начале февраля 30-летняя медсестра Адриана Смит стала испытывать сильные головные боли. На тот момент она была на девятой неделе беременности своим вторым ребенком. Женщина обратилась в больницу Northside Hospital в Атланте, где ей выписали лекарство и отправили домой. На следующий день ее бойфренд проснулся и понял, что она задыхается. Адриану доставили в больницу университета Эмори в Атланте. Компьютерная томография показала множественные тромбы у нее в мозге. Врачи констатировали смерть мозга.

Это необратимое состояние, означающее смерть человека, хотя работу сердца и других внутренних органов еще можно поддерживать искусственным путем. Это и делают врачи в больнице при университете Эмори — они заявили близким Адрианы, что из-за запрета абортов обязаны сохранить жизнь плоду. Они хотят подождать до 32-й недели беременности (сейчас 21-я), чтобы плод развился достаточно, и провести роды. Мать Адрианы Эйприл Ньюкирк сообщила телеканалу WXIA-TV в Атланте, что семье не дали права голоса в этом вопросе.

«Это следовало оставить на усмотрение семьи. Я не говорю, что мы бы решили прервать ее беременность, но я хочу сказать, что у нас должен был быть выбор», — сказала Эйприл.

«Для меня это пытка. Я вижу, как дышит моя дочь, но ее нет рядом», — призналась мать. Она отметила, что именно семья несет расходы по поддержанию жизни Адрианы.

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Недавно врачи сообщили родственникам женщины, что у плода скопилась жидкость в мозге, что может привести к серьезным проблемам с его здоровьем после рождения. «Она беременна моим внуком. Но он может потерять зрение, может не уметь ходить, может не выжить после рождения», — сказала Эйприл.

Больница Эмори заявила, что руководствуется «консенсусом клинических экспертов, медицинской литературой и юридическими рекомендациями» при лечении. «Нашими главными приоритетами по-прежнему остаются безопасность и благополучие пациентов», — подчеркнули там.

Юристы считают, что отключение Адрианы от аппаратов нельзя приравнять к аборту

Моника Симпсон — исполнительный директор организации SisterSong, которая занимается вопросами репродуктивного правосудия для небелых женщин — заявила, что семья Адрианы оказалась в «серой зоне» закона Джорджии об ограничении абортов. «Ее семья заслужила право принимать медицинские решения относительно нее. Вместо этого они пережили более 90 дней ретравматизации, дорогостоящих медицинских расходов и [невозможности отпустить] и двигаться к исцелению», — цитирует Симпсон AP.

Тадеус Поуп, эксперт по биоэтике и юрист из юридической школы Митчелла Хэмлина в Миннесоте, в разговоре с агентством подчеркнул, что в некоторых штатах есть законы, регулирующие вопросы лечения беременных женщин, у которых констатировали смерть мозга, но в Джорджии подобного закона не существует. «Отключение искусственной вентиляции легких или другой поддержки не будет считаться абортом. Продолжение лечения не является обязательным по закону», — сказал Поуп.

Лоис Шепард, профессор права в Университете Вирджинии, согласилась с мнением Поупа. Но отметила, что закон Джорджии наделяет нерожденных детей такими же правами, как и родившихся: «[До того как Верховный суд разрешил штатам вводить запреты абортов], интерес государства к правам плода не мог быть настолько сильным, чтобы превзойти другие важные права, но теперь мы не знаем, [что стоит выше]».

Случаи, когда врачи пытаются продлить беременность умерших женщин, редки. Еще реже беременность поддерживают так долго

Случай, похожий на историю Адрианы, произошел в Техасе около 10 лет назад: там беременная женщина, у которой погиб мозг, была подключена к системе жизнеобеспечения два месяца, но в итоге судья постановил, что больница неправильно применяет закон штата, и женщину отключили от аппаратов.

И тем не менее подобные истории чрезвычайно редки. За последние десятилетия в медицинской литературе было описано лишь 35 случаев, когда врачи объявляли женщину мертвой и пытались продлить ее беременность. В 27 случаях все закончилось рождением здоровых детей, но средний срок продления беременности был семь недель, а не 23 недели, как у Адрианы Смит, рассказал AP Винченцо Бергелла, директор отделения перинатологии в больнице Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии.

В Джорджии запрещен аборт после шестой недели беременности. Из-за этого умерли уже как минимум две женщины

Джорджия — один из штатов, где действует так называемый закон о сердцебиении, запрещающий аборт после шестой недели, когда, , у плода фиксируют биение сердца. Этот закон вступил в силу после того, как в 2022 году Верховный суд США отдал решение о запрете абортов на усмотрение властей штатов. С тех пор аборты запретили 19 штатов; в некоторых искусственное прерывание беременности незаконно на любом сроке, в других — после 6-й, 12-й или 18-й недели беременности.

В этом году Пулитцеровскую премию по журналистике (в самой престижной номинации «За служение обществу») получил проект ProPublica за серию материалов о том, как запрет абортов влияет на материнскую смертность. В 2024 году ProPublica рассказала о двух жительницах Джорджии, которые погибли при попытке прервать беременность. Одной из них медики задержали оказание экстренной помощи из боязни навредить плоду, а вторая вообще побоялась обратиться к врачам из-за запрета абортов.

Государственный комитет по рассмотрению материнской смертности Джорджии (такие комитеты есть в каждом штате США) пришел к выводу, что в обоих случаях гибель женщин можно было предотвратить.

Вскоре после статей ProPublica суд округа Фултон в Джорджии отменил запрет на аборты после шестой недели беременности, однако уже через неделю верховный суд штата его восстановил. Кроме того, власти Джорджии отстранили от постов всех 32 комитета по рассмотрению материнской смертности, заявив, что кто-то из них «слил» журналистам конфиденциальную информацию о смертях беременных женщин. Имена новых участников комитета власти скрывают.

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Фото на обложке: Guven Yilmaz / Anadolu Agency / Getty Images