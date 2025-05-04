Владимир Путин и Павел Зарубин (справа) на съемках фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». 21 апреля 2025 года Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

На телеканале «Россия 1» вышел пропагандистский фильм корреспондента Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Полуторачасовая лента представляет собой серию бесед с Владимиром Путиным в Кремле, записанных весной 2025 года. Фрагменты интервью чередуются с кадрами из жизни страны, которые, по мнению авторов фильма, доказывают успехи России за 25-летнее правление Путина. Вот основные заявления президента РФ, сделанные для этого фильма.

О том, почему Россия не начала полномасштабную войну в 2014 году

По словам Путина, в 2014 году Россия, во-первых, не была готова «к каким-то резким движениям», так как нужно было провести работу «в сфере безопасности и в сфере строительства вооруженных сил, в сфере экономики и финансов», а во-вторых, «искренне стремилась решить проблему Донбасса» мирными средствами.

В 2014 году [начать специальную военную операцию] это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом. Это то, что сейчас происходит. На Западе признают — и в США об этом говорят. Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна по сути противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации.

Об аннексии Крыма

Путин в очередной раз повторил свою версию о том, что аннексия полуострова была «вынужденной» и что Россия пошла на нее с целью «защитить» жителей региона.

Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание. Я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось: сразу санкции пошли в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали.

О поддержке «СВО» в обществе

Путин заявил, что, принимая решение о вторжении в Украину, «надеялся», что россияне его поддержат, но понимал, что реакция может быть «другой».

Я надеялся именно на это [поддержку]. Конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. В этом смысле риск, конечно, был большой.

По мнению Путина, с ходом войны каждый россиянин осознал, что именно он — и есть государство, что «именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день, и его детей, и его семьи, и его родины и страны».

Он понимает, что — это он. И он — последний рубеж, последняя инстанция. Вот это как в войну, помните, в Великую Отечественную? Велика страна Россия, а отступать некуда, за нами Москва.

О примирении с украинцами

Павел Зарубин задал Путину вопрос о том, случится ли в будущем «примирение с украинской частью русского народа». Президент РФ назвал это «неизбежным».

Мне кажется, что это неизбежно. Несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени.

О применении ядерного оружия

Путин заявил, что хотя Запад пытался спровоцировать Россию, разрешая Украине бить западными ракетами по территории РФ, у Москвы не было в этом необходимости. Он также заявил, что «надеется», что этого не потребуется и в будущем.

Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом.

Об отличии российского самосознания от западного

Путин в очередной раз высказал мнение, что в России, в отличие от Запада, для людей в первую очередь важны моральные ценности, а не уровень материального благополучия.

Все-таки в основе западной культуры, католической, протестантской культуры, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже духовные вещи, конечно, существуют, но все-таки мерилом является материальный успех. В России нет. В России всегда, в широком смысле слова, говорят о нравственном начале. Такая глобальная идея всегда присутствует, морально-нравственная.

Он также сказал, что на протяжении многих веков западные страны стремились «расчленить» Россию — например, во времена татаро-монгольского ига, когда она была ослаблена. Если же этого не получалось, в ход, по мнению Путина, шла пропаганда.

Считалось, что за восточной границей Польши цивилизации не существует. А чтобы цивилизовать эту территорию, нужно туда перетащить католичество. Как только Иван IV, Иван Грозный, сказал: «Нет, мы остаемся православными», сразу возникла легенда о том, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее.

О преемнике

Путин заявил, что «всегда» думает о том, кто в будущем будет управлять страной. Он согласился с утверждением Зарубина, что все время оценивает потенциал каждого из возможных кандидатов.

Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос.

Путин заявил, что «должен появиться человек, а еще лучше — несколько человек», которые бы смогли добиться доверия людей. Он не привел конкретных примеров, кто конкретно это мог бы быть.

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