«Нам чужого не нужно, но и своего не отдадим. А кому-то неймется вернуться ко временам Наполеона» Новые размышления Владимира Путина о миссии России. Кратчайший пересказ
Нам ничего чужого не нужно, но и своего не отдадим. Нам нужен вариант, который бы обеспечил стабильное развитие России в условиях мира и безопасности. Россия не собирается никому уступать. Важнейшим условием для победы является сплоченность общества. В период Первой мировой этого не получилось, потому что общество начало разваливаться. То что наша страна не дотянула тогда несколько месяцев до победы, было связано с разложением общества. Помощь участникам СВО — это миссия, данная Богом. Иногда наши парни сознательно идут на гибель, чтобы спасти жизни товарищей — это характерно для нашего народа. До сих пор кому-то неймется — есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона. Они забывают, чем это закончилось. Все ошибки наших врагов начинались с недооценки характера русского человека.
Это компиляция заявлений, сделанных президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с сотрудниками фонда «Защитники Отечества». Высказывания незначительно отредактированы с полным сохранением их смысла.
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