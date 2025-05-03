В России вышла книга «История Литвы» с предисловием Сергея Лаврова. В ней говорится, что государство возникло из-за событий на территории современной Беларуси В Вильнюсе заявили, что это «очень похоже на отрицание украинцев как нации»

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Издательство «Международные отношения» при МГИМО выпустило монографию «История Литвы». Книга вышла еще в марте 2025 года, тогда ее презентовали в Балтийском федеральном университете в Калининграде. Внимание на монографию обратили в конце апреля, пишет «Агентство».

Книгу подготовил коллектив из девяти авторов под руководством Максима Григорьева, директора прокремлевского Фонда исследования проблем демократии. Среди соавторов значится политолог Гедрюс Грабаускас, известный как соратник литовского политика Альгирдаса Палецкиса, осужденного в Литве за шпионаж в пользу России, сообщает LRT.

Предисловие к книге написал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что авторы монографии «стремились всесторонне, в научно обоснованном ключе проанализировать этапы развития земель, которые в различное время были связаны с Литвой».

По словам главы МИД РФ, страны Балтии, в том числе Литва, «возвели в ранг государственной политики использование сфальсифицированных исторических нарративов для стимулирования антироссийских и русофобских настроений». Лавров подчеркнул важность «объективного рассмотрения прошлого», особенно «на фоне попыток подвергнуть историю ревизии в угоду политической конъюнктуре».

В первой главе книги «Образование Литовского государства» авторы монографии пишут о том, какое влияние на создание Литвы оказали русские князья, и отмечают, что «зарождение государства Литва в значительной мере связано с событиями, произошедшими на территории другого государства — современной Белоруссии».

Книгу раскритиковал профессор Гинтаутас Мажейкис из Университета Витаутаса Великого. По его словам, в работе утверждается, что литовской нации и языка не существует, а литовское национальное государство создали славяне и Россия. «Отрицание существования Литвы очень похоже на отрицание украинцев как нации», — сказал Мажейкис.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал книгу «средством враждебной деятельности против соседей». «Ставится под сомнение государственность, история, ценности, символы, но также и обосновывается российский империализм и агрессия в отношении соседних государств. Мы видели это раньше, видим и сейчас — это еще один пример», — заявил литовский министр. По его словам, Россия как агрессивное государство «находила и будет находить всевозможные нарративы, чтобы оправдать свои действия».

«В России эта деятельность щедро финансируется, они видят в ней пользу и смысл и занимаются ею. Самое главное здесь — чтобы мы тоже правильно распространяли свое послание и не начинали сомневаться в собственной истории», — заявил Кястутис Будрис.

Президент РФ Владимир Путин в 2021 году выпустил статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой заявил, что «русские и украинцы — один народ», а Украина как государство появилась благодаря Владимиру Ленину. Эти же мысли Путин повторил незадолго до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину: он говорил, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией», а Ленин — «автор и архитектор» Украины.

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