«Военкоры» сообщили, что арестован «глава» Новой Каховки Виталий Гура Перед этим в сети разошлось видео, как он смеется и матерится на фоне воинского мемориала

Виталий Гуру

Глава «администрации» Новой Каховки аннексированной Херсонской области Виталий Гура отправлен в следственный изолятор, сообщили «Блокнот Херсон», «Mash на Донбассе» и «военкор» Мария Коледа.

Гуру доставили в отдел полиции, а затем арестовали, как утверждает Коледа, после того, как в интернете распространили видео, где он смеется и матерится на фоне советского памятника. По данным «военкора» Владимира Романова и «Блокнота», Гуру поместили в СИЗО-1 в селе Чонгар «для проведения следственных действий».

Романов утверждает, что в отношении главы «администрации» Новой Каховки проводят проверку по делу об осквернении символов воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК). «Блокнот» пишет, что при задержании Гура оказал сопротивление полиции. Назначенный Россией глава ГУ МВД по Херсонской области взял ситуацию на личный контроль, заявила Коледа, сославшись на источники.

«По результатам проверки Гуре грозит не только увольнение, но и реальные уголовные последствия. Пока же жители Новой Каховки требуют отставки и справедливости — ведь если чиновник позволяет себе такие „шутки“, то что он делает, когда камеры выключены?» — написала «военкор».

Внимание, в тексте ниже и в видео есть мат.

Видео, которое, как утверждается, стало причиной преследования пророссийского чиновника, распространили в соцсетях в конце апреля. По данным из открытых источников, видео снято в Новой Каховке возле воинского мемориала. На записи Гура стоит на фоне памятника, у которого возложены венки, а к лацкану пиджака чиновника приколота георгиевская лента.

«Это пиздец, бля, это пиздец. Здарова, бля! Где бабло, нахуй, вы че, где вы, сука, ебаный рот, бля?» — говорит Гура на записи, смеясь в камеру. В конце записи он добавляет: «Дорогие, новокаховчане», — после чего видео обрывается. О чем Гура говорит, где и когда было записано видео, а также кто и зачем его опубликовал — неясно.

«Военкоры» предполагают, что это отрывок из записи поздравления с Днем Победы. «Блокнот» пишет, что соратники Гуры «пытаются изо всех сил оправдать своего шефа». «Говорят, что этот ролик был снят еще в прошлом году, когда Гура занимал пост главы Днепрян. Это всего лишь один из дублей, где он, шутя, высказывается на камеру», — утверждает издание.

Гура — украинец, который решил сотрудничать с российскими властями. До полномасштабной российско-украинской войны он был рабочим городского водоканала Новой Каховки и возглавлял местное политическое объединение «Социалисты», пишут «Важные истории». К моменту вторжения войск России в Херсонскую область был старостой Днепрянского района. «Блокнот» пишет, что Гура также занимал пост главы Днепрян.

В августе 2022 года государственные СМИ сообщали, что на Гуру, занимавшего тогда пост заместителя главы «администрации» Новой Каховки, совершили покушение; через несколько дней появились сообщения о том, что он умер. Месяц спустя оказалось, что смерть Гуры инсценировала ФСБ. Сам чиновник в эфире Первого канала заявил, что ему заранее сообщили о готовящемся покушении, а его инсценированная смерть помогла спецслужбам задержать заказчиков преступления.

В марте 2023-го стало известно, что Гура получил ранения при подрыве его автомобиля. Через несколько месяцев — в октябре 2023 года — пророссийский чиновник возглавил аннексированную РФ Новую Каховку. Суд в Украине заочно приговорила Гуру к девяти с половиной года лишения свободы по обвинению в коллаборационной деятельности.

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