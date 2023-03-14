Чиновник администрации аннексированной Херсонской области получил ранения при взрыве в Новой Каховке. Полгода назад ФСБ инсценировала его смерть

Заместитель главы назначенной РФ администрации Каховского района аннексированной Херсонской области получил ранения в результате взрыва в Новой Каховке. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В сообщении СК не указано имя пострадавшего (только должность), однако Baza уточняет, что пострадавшего зовут Виталий Гура.

Взрывное устройство сработало, когда машина Гуры остановилась возле столовой. Чиновник получил ранения, его доставили в больницу. Тяжесть его состояния не уточняется.

В августе российские государственные СМИ уже сообщали о покушении на Гуру в частном доме в Новой Каховке; через несколько дней было объявлено, что он умер. Месяц спустя оказалось, что смерть Гуры была инсценировкой ФСБ. Сам чиновник в эфире Первого канала заявил, что ему заранее сообщили о готовящемся покушении, а его инсценированная смерть помогла спецслужбам задержать заказчиков преступления.

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