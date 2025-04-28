Опубликованы результаты вскрытия Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава 95-летний актер перед смертью долго голодал, его жена умерла от болезни первой

Телеканал Fox News опубликовал результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной после смерти американского актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракава, которых нашли мертвыми в их доме в феврале.

Результаты вскрытия показали, что у Джина Хэкмена, умершего в 95 лет, выявили застойную сердечную недостаточность, тяжелое повреждение почек на фоне артериальной гипертензии. Кроме того, у актера обнаружили признаки, соответствующие болезни Альцгеймера.

Токсикологическая экспертиза выявила сильно повышенный уровень ацетона в организме Хэкмана. Полученные данные соответствуют длительному голоданию, указывает Fox News.

У Хэкмена не выявили хантавирус, который стал причиной смерти его жены, Бетси Аракава, отмечает телеканал.

Аракава умерла из-за хантавирусного легочного синдрома, который передается от животных к человеку и обычно встречается у грызунов, сообщили ранее в департаменте здравоохранения Нью-Мексико. При этом заболевании наблюдаются симптомы как при гриппе. Перед смертью Аракава изучала в интернете симптомы ковида.

О Джине Хэкмене

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Джина Хэкмена, его жену Бетси Аракаву и их собаку нашли мертвыми в их доме в пригороде Санта-Фе в штате Нью-Мексико 26 февраля. Первоначально полиция сочла их смерть подозрительной. Полицейские установили, что Хэкмен, его жена и их собака находились в разных комнатах: тело Хэкмена обнаружили в боковой комнате рядом с кухней, Аракава — в ванной комнате, немецкую овчарку пары — в шкафу ванной комнаты рядом с Аракава.

Власти округа Санта-Фе сообщили в начале марта, что, согласно результатам судмедэкспертизы, Джин Хэкмен и Бетси Аракава умерли от естественных причин. По данным полиции, Аракава была жива еще 11 февраля, а после ее никто не видел. Кардиостимулятор Хэкмена в последний раз записал сердцебиение 18 февраля. Предполагается, что Аракава умерла первой, а Хэкмен — спустя несколько дней. Судмедэксперт Хизер Джарелл говорил, что Хэкмен мог «не знать», что его жена умерла, поскольку находился в «очень плохом состоянии». На момент смерти Хэкману было 95 лет, а его жене — 63 года.

Экспертиза показала, что собака пары умерла в результате обезвоживания и голода, сообщало в марте агентство Associated Press, ссылаясь на отчет ветеринарной лаборатории.

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