Полиция сочла подозрительной смерть актера Джина Хэкмена и его жены. Их нашли мертвыми в разных комнатах дома

Офис шерифа округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико посчитал «достаточно подозрительной» смерть актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракава, которых нашли мертвыми 26 февраля. Полиция намерена провести тщательное расследование, сообщает Variety, ссылаясь на ордер на обыск (.pdf).

Полицейские установили, что Хэкмен, его жена и их собака, которая также умерла, находились в разных комнатах в их доме в пригороде Санта-Фе. Тело 95-летнего Хэкмена находилось в боковой комнате рядом с кухней, а 63-летней Аракава — в ванной комнате. Немецкую овчарку пары нашли мертвой в шкафу ванной комнаты рядом с Аракава.

Детектив, находившийся на месте происшествия, рассказал, что, по его мнению, пара была мертва уже некоторое время — на это указывают трупные явления, обнаруженные на телах Хэкмена и Аракава.

Рядом с головой Аракава нашли передвинутый переносной обогреватель, что, по мнению детектива, указывает на то, что женщина могла внезапно упасть на пол. На столешнице в ванной комнате рядом с телом женщины нашли пузырек с рассыпанными таблетками. Детектив предположил, что Хэкмен также мог внезапно упасть: рядом с его телом нашли солнцезащитные очки и трость.

Полиция не нашла никаких признаков того, что Хэкмена или Аракава застрелили или ранили иным образом. Пожарные не обнаружили признаков утечки угарного газа. Дверь в дом Хэкмена и Аракава была не заперта.

Помощники шерифа нашли двух живых собак пары: одна бегала по участку у дома, вторая находилась рядом с умершей женщиной.

Джин Хэкмен — американский актер и писатель. Хэкмен — двукратный лауреат премии «Оскар». Он известен по ролям в фильмах «Французский связной», «Непрощенный», «Враг государства», «Вердикт за деньги», «Бонни и Клайд» и «Миссисипи в огне». Бетси Аракава — вторая жена Хэкмена. Они поженились в 1991 году.