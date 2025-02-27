Актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава найдены мертвыми в их доме в Санта-Фе

Актер Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава найдены мертвыми в их доме в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосу.

Бетси Аракава и Джин Хэкмен, 1986 год Donaldson Collection / Michael Ochs Archives / Getty Images

По словам шерифа, актера, его жену и их собаку нашли мертвыми днем 26 февраля, в ночь на 27 февраля полиция подтвердила их смерть. Причины и точное время смерти неизвестны. По предварительным данным, признаков совершения преступления нет, рассказал Мендоса.

Джин Хэкмен (полное имя Юджин Аллен Хэкмен) — американский актер и писатель. Он родился 30 января 1930 года.

Хэкмена называют одним из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века. Он двукратный лауреат премии «Оскар»: в 1972 году актера наградили за главную роль в фильме «Французский связной», в 1993-м — за роль второго плана в фильме «Непрощенный». Хэкмен также известен по работам в фильмах «Враг государства», «Вердикт за деньги», «Бонни и Клайд» и «Миссисипи в огне».

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году.