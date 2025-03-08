Судмедэкспертиза показала, что актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава умерли от естественных причин

Актер Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин. Об этом сообщили власти округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико со ссылкой на результаты судмедэкспертизы, передает CNN.

По словам шерифа округа Адана Мендосы, Аракава была еще жива 11 февраля. Полиция нашла записи с камер видеонаблюдения, из которых следует, что в тот день она ходила в магазин, а затем возвращалась домой. После 11 февраля «никаких других признаков жизни от нее» не выявлено.

Судмедэксперт Хизер Джарелл рассказала, что Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома, который поражает легкие (вирус переносится в том числе грызунами). Таблетки, которые были разбросаны в доме, были выписаны по рецепту и не имели отношения к ее смерти.

По словам судмедэксперта, Хэкмен умер в результате «сердечно-сосудистого заболевания» на фоне болезни Альцгеймера. В результате вскрытия на его теле не обнаружили никаких серьезных внутренних и внешних травм.

Джарелл предположила, что Хэкмен мог «не знать», что его жена умерла несколькими днями ранее, так как сам был в «очень плохом состоянии».

Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава были найдены мертвыми в их доме в пригороде Санта-Фе 26 февраля. Полицейские установили, что Хэкмен, его жена и их собака, которая также умерла, находились в разных комнатах в их доме в пригороде Санта-Фе. Тело 95-летнего Хэкмена находилось в боковой комнате рядом с кухней, а 63-летней Аракава — в ванной комнате. Немецкую овчарку пары нашли мертвой в шкафу ванной комнаты рядом с Аракава.

Джин Хэкмен — двукратный лауреат премии «Оскар». Он известен по ролям в фильмах «Французский связной», «Непрощенный», «Враг государства», «Вердикт за деньги», «Бонни и Клайд» и «Миссисипи в огне». Бетси Аракава — вторая жена Хэкмена. Они поженились в 1991 году.

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