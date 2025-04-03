У родителей Леонида Волкова прошел обыск, его отца допросили в ФСБ. Он проходит по уголовному делу, но, кажется, пока не задержан. Главное

Михаил Волков Уральский федеральный университет

Михаила Волкова, отца политика Леонида Волкова, отпустили домой после допроса в ФСБ. Он проходит по уголовному делу, но в каком статусе и по какой статье — неясно, рассказал его сын в стриме движения «Голос». По словам Волкова-младшего, отца доставили в управление ФСБ на допрос, «и в течение многих часов допрашивали». «Я знаю, что отец сейчас дома, у него есть процессуальный статус в этом уголовном деле. То есть уголовное дело было возбуждено — вечером, не утром, по итогам допроса было возбуждено — но процессуальный статус, который позволяет ему находиться дома — это по крайней мере небольшое облегчение», — сказал Волков.

Силовики пришли с обыском к Михаилу Волкову утром. Первым об этом утром 3 апреля сообщил телеграм-канал «Урал Live», связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым. Он же написал, что против Волкова-старшего возбудили уголовное дело о финансировании «экстремистской организации» из-за перевода денег ФБК. Позднее о возбуждении дела также сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры и екатеринбургское издание Itʼs My City со ссылкой на источник. Сам Волков не подтверждал, что его отец проходит по делу обвиняемым и не называл статьи.

Провластные телеграм-каналы еще утром писали, что Михаил Волков задержан. Его сын заявил, что это не так. «Вопреки сообщениям СМИ он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас, знаю об этом через адвоката. Связи с ними, моими родителями, нет», — заявил Леонид Волков. По его словам, пока неизвестно даже, возбуждено ли уголовное дело.

69-летний Михаил Волков живет в Екатеринбурге. Он доктор физико-математических наук. До недавнего времени был преподавателем и заведующим кафедрой алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального университета. Его уволили в феврале 2025 года, заявил Леонид Волков, связав это со своей деятельностью.

Леонид Волков — один из ключевых соратников оппозиционера Алексея Навального, погибшего в колонии на Ямале. Вместе с Марией Певчих и Иваном Ждановым он , который был создан Навальным. Также Волков один из ведущих ютьюб-канала команды Навального «Популярная политика». Он уехал из России еще в 2019 году и живет в Литве. В РФ против него возбуждено не меньше шести уголовных дел.

Обыск у Михаила Волкова стал первым известным случаем преследования родных сотрудников ФБК за финансирование экстремизма, пишет «Агентство». «О других подобных делах не слышал, надеюсь, что их нет», — сказал юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов. Он добавил, что для обвинения в финансировании ФБК должен быть доказан факт перевода денег или имущества на нужды организации.

До этого тюремный срок отбыл Юрий Жданов — отец другого руководителя ФБК Ивана Жданова. Юрия Жданова задержали весной 2021 года, обвинив в мошенничестве и подлоге: во время работы чиновником в Ненецком автономном округе он якобы рекомендовал выделить квартиру женщине, чья семья уже получала жилищную субсидию. Жданов-старший вину не признал; сын связал его уголовное дело со своей политической деятельностью. Юрий Жданов получил три года колонии и вышел на свободу в конце 2023-го.

Также фигурантом уголовных дел в России становился Олег Навальный, брат Алексея Навального. В 2014 году он получил три с половиной года колонии по ; он вышел на свободу в 2018 году. В августе 2021 года суд назначил Олегу Навальному год условно по . В начале 2022-го условный срок был заменен на реальный, но Олег Навальный к тому моменту уже уехал из России.