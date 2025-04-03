Обновление. Оппозиционер Леонид Волков сообщил, что сотрудники ФСБ России пришли в квартиру его родителей и проводят «оперативно-розыскные мероприятия». По его словам, пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. «Вопреки сообщениям СМИ он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас, знаю об этом через адвоката. Связи с ними, моими родителями, нет», — заявил Волков.

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали после обыска Михаила Волкова, отца сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Первым об этом утром 3 апреля сообщил телеграм-канал «Урал Live», связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым. Информацию подтвердили источники ТАСС и РИА Новости в силовых структурах.

По информации источников, в отношении Михаила Волкова возбудили уголовное дело по статье о финансировании «экстремистской организации» (часть 1 статьи 282.3 УК). По версии следствия, «он перевел денежную сумму на счет фонда», объявленного в России «экстремистской» структурой.

Телеграм-канал «Урал Live» опубликовал фото и видео с Михаилом Волковым, предположительно снятые во время обыска.

Михаилу Волкову 69 лет. Он доктор физико-математических наук. Работал в Уральском федеральном университете.

Леонид Волков — сотрудник ФБК, ведущий ютьюб-канала «Популярная политика». В прошлом возглавлял предвыборный штаб политика Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году. Живет за пределами России.

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