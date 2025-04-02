Сотрудники московской полиции охраняют выставку военной техники, захваченной в Украине. 1 мая 2024 года Vlad Karkov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В 2023 году министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал нехватку личного состава в МВД «критической». А в начале марта 2024 года он заявил, что ситуация стала еще хуже: МВД не хватает 172 тысяч сотрудников, за год вакансий стало больше на 33 тысячи, а каждый второй участковый с выслугой 10 лет и больше уволился.

Спустя неделю о нехватке кадров сообщил и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев. Некомплект личного состава в ведомстве достиг 23% — это почти 54 тысячи вакансий. Число принятых на работу во ФСИН втрое меньше числа уволенных, а 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии.

«Важные истории» обратили внимание на то, что дефицит сотрудников МВД и ФСИН усугубился за время войны России с Украиной: с 2021 года в МВД он увеличился в 2,5 раза, во ФСИН — больше чем в 2 раза.

Эксперт по российской правоохранительной и судебной системе (его имя в публикации не названо) объяснил изданию, что основной приток новых сотрудников в МВД и ФСИН идет на рядовые должности; как правило, на них претендуют люди с низким уровнем образования, часто из сельской местности, почти всегда служившие в армии. Сейчас для таких людей финансово выгоднее подписать контракт с Минобороны, чем идти работать в отдел полиции или в колонию.

Зарплата контрактника, прибывшего на фронт, начинается от 210 тысяч рублей в месяц. Также он получает разовую выплату при заключении контракта: на данный момент это 400 тысяч рублей из федерального бюджета и от 300 тысяч до более чем 2 миллионов рублей из бюджета региона, где подписан контракт. Кроме того, участникам войны положены многочисленные льготы.

Для среднего сотрудника МВД или ФСИН риск погибнуть несоизмеримо ниже, чем для среднего контрактника на фронте, но и зарабатывает он гораздо меньше. В сентябре 2024 года «Важные истории» проанализировали данные о вакансиях и пришли к выводу, что сотрудникам МВД предлагали зарплату в 1,5-2,5 раза ниже средней по стране. Например, участковому готовы были платить в среднем 49 тысяч рублей. Глава МВД жаловался, что один участковый работает за четверых, но «мы не можем напечатать деньги», чтобы привлечь больше людей.

Зарплаты во ФСИН тоже не могут конкурировать с выплатами по военным контрактам. Осенью 2024 года инспектор ФСИН зарабатывал в среднем 41 тысячу рублей в месяц, что было вдвое ниже средней зарплаты по стране. Кроме того, и в МВД и во ФСИН персонал сталкивается с переработками, давлением начальства и зачастую с необходимостью взаимодействовать с «тяжелым контингентом».

Важным фактором, традиционно привлекавшим людей на работу в силовые структуры, был ранний выход на пенсию — после 20 лет службы или даже раньше. Но судя по словам руководителей МВД и ФСИН, сейчас из обоих ведомств уходят в том числе сотрудники с большой выслугой лет. Одна из возможных причин — у подписавших контракт с Минобороны время службы в армии засчитывается в стаж при переходе в другое силовое ведомство. «Если, конечно, человек выживет и его отпустят из армии», — отмечают «Важные истории».