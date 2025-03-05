Колокольцев рассказал, что МВД России не хватает более 170 тысяч сотрудников. Каждый второй опытный участковый уволился за последний год

Глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что количество вакантных должностей в структуре МВД превысило 172 тысячи. Об этом он сообщил на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства, передает ТАСС.

За год общее количество вакансий увеличилось более чем на 33 тысячи.

По словам Колокольцева, в Приморском крае и Ивановской области не хватает почти трети личного состава, в 36 из 96 территориальных органов не хватает более 20% сотрудников. Это же касается и городских органов МВД, добавил министр. По его словам, в управлении МВД по Екатеринбургу не хватает 30% сотрудников.

Он назвал «показательным», что 40% сотрудников уходят со службы, не получив права на пенсию. По его словам, во многих российских райотделах, включая столичные, более половины мест вакантны.

Колокольцев также сообщил, что каждый второй участковый полиции с выслугой от 10 лет в 2024 году уволился из МВД. Он отметил, что специфика данного направления подразумевает доскональное знание вверенной территории и ежедневное общение с гражданами. Для того, чтобы наладить контакт с жителями, требуются годы.

«Очевидно, что в таких условиях поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводит к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров. Но даже при сложной кадровой ситуации позиция должна оставаться неизменной — категорически неприемлемо снижение подбора кандидатов на службу в органы внутренних дел», — заявил министр.

Колокольцев не впервые рассказывает о нехватке сотрудников в МВД. В августе 2023 года он говорил, что в правоохранительных органах критически не хватает сотрудников. В ноябре 2022 года он сообщил, что МВД не хватает 90 тысяч человек.

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