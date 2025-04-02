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После того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента США, они с Илоном Маском начали обещанное сокращение федерального правительства. Госслужащих обязали вернуться в офисы на полную рабочую неделю, даже если их контракты предусматривают удаленную работу. Реальная цель этого приказа (которую Маск и Трамп не скрывали) заключалась в том, чтобы уволить тех, кто не захочет или не сможет отказаться от удаленной работы. Те же, кто вернулся в офис, столкнулись с нехваткой столов, компьютеров и даже туалетной бумаги. Газета The New York Times пообщалась с десятками федеральных госслужащих и рассказала о хаосе, который сопровождает их возвращение с удаленной работы.

17 марта сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов вернулись в свой офис в пригороде Вашингтона и обнаружили, что парковочных мест не хватает, а очередь на пропуск через пункт охраны растянулась на квартал. Вскоре в офисных туалетах закончились туалетная бумага и бумажные полотенца. В столовой не хватало еды, а на рабочих местах — канцелярских принадлежностей.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте парковка тоже оказалась переполнена. По словам одного из сотрудников, чтобы из нее выехать, может потребоваться полтора часа. Для людей и машин не хватает места, потому что офис изначально был рассчитан на то, что часть сотрудников будет работать удаленно: в последние 10 лет CDC сокращали арендуемые площади, что подразумевало рост числа сотрудников на удаленке. Однако с возвращением Трампа все изменилось, сказал собеседник NYT.

Часть сотрудников Федерального управления гражданской авиации вернулись в офис, где в воде был обнаружен свинец. В Налоговом управлении некоторые в первый день сидели на полу, потому что зарезервированные для них столы оказались заняты; других просто отправили назад домой. «То есть они сначала бродили по офису, а затем поехали домой, чтобы успеть доделать работу, которую они должны были делать весь день», — сказал NYT бывший сотрудник управления Джефф Эпплер.

Сотрудница Лесной службы США заявила газете, что ее изначально нанимали на удаленную работу (в документах местом ее службы указан ее домашний адрес), но теперь она тоже должна ездить в офис. Ей разрешили работать в зданиях других федеральных агентств в пределах 80 километров от дома. Теперь собеседница NYT едет в тот офис, где есть свободное место — и проводит виртуальные совещания с коллегами, как и дома. Иногда ей сложно подключиться к встрече из-за слабого сигнала wi-fi.

Хаотичное возвращение в офисы не только игнорирует контракты, которые подразумевали удаленную работу, но и вынуждает госслужащих делать то, что не входит в их обязанности. Врач из Департамента по делам ветеранов, которая работала на удаленке два года, заявила, что теперь большая часть ее рабочего времени посвящена схемам рассадки, составлению рабочего графика и поиску офисной техники для себя и коллег. Некоторые служащие вынуждены чистить туалеты в офисах, потому что уборщики попали под сокращение, пишет NYT.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена тоже пыталась вернуть госслужащих в офис, однако не на пять дней в неделю, а на два-три. По данным Административно-бюджетного управления, в мае 2024 года больше половины всех гражданских федеральных служащих уже работали в офисах. Насколько выросла их доля теперь, точно не известно — ни Белый дом, ни Административно-бюджетное управление не ответили NYT на этот вопрос. Данные предоставили лишь отдельные агентства; так, в министерстве финансов от удаленки отказались 85% сотрудников, а в Агентстве по охране окружающей среды — 68%.

Приказ о возвращении в офисы — это лишь часть масштабной реформы Дональда Трампа и Илона Маска, призванной сократить штат федерального правительства. Служащих могут уволить не только потому, что они не ездят в офис, но и потому что их работу сочли недостаточно эффективной или под упразднение попала сама их должность (или даже все агентство, как USAID). По подсчетам CNN, на конец марта были сокращены 120 тысяч из 2,3 миллиона федеральных гражданских служащих. И сокращения продолжаются.

Часть служащих во время и после пандемии благодаря удаленной работе смогли перебраться в более дешевые или удобные для жизни районы — а иногда в другие города и штаты. Для таких людей возвращение в офис означает новый переезд. При этом они не уверены, что в ближайшие месяцы они тоже не попадут под сокращение, подчеркивает NYT.