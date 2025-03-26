«Газпром» запланировал масштабную реструктуризацию из-за рекордных убытков В компании закроют несколько подразделений и уволят многих сотрудников головного офиса, пишет Financial Times

Петербургский «Лахта-центр», где расположен центральный офис «Газпрома» Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

«Газпром» планирует провести реструктуризацию, которая позволит компании «оправиться„от рекордных убытков после того, как российское вторжение в Украину „разрушило ее бизнес-модель“. Об этом говорится в публикации Financial Times.

Издание получило доступ к 42-страничной презентации под названием „Трансформация Газпрома“, в которой рассказывается о ключевых проблемах компании — от нарушенных цепочек поставок до ограниченного доступа к европейскому рынку. В подготовленном в прошлом году докладе, в частности, отмечается, что в 2025 году объем поставок в Европу и Турцию сократится более чем в пять раз по сравнению с уровнем 2019 года.

Проводить реформу компании поручено заместителю гендиректора „Газпрома“ Елене Илюхиной. Она, по информации Financial Times, хочет объединить разрозненные подразделения „Газпрома“ в „единую вертикально интегрированную компанию“, что предполагает усиление контроля над „Газпром нефтью“ — самым прибыльным подразделением „Газпрома“. Илюхина была его топ-менеджером.

В презентации, на которую ссылается FT, также предлагается сократить расходы — речь идет в том числе о командировках, аренде офисов и расходах на выстраивание связей с государственными органами. Еще одной мерой может стать продажа непрофильных активов — например, части сети метановых заправок.

По данным газеты, Илюхина также предложила провести крупнейшее сокращение персонала в головном офисе за всю историю „Газпрома“. В письме главе правления компании Алексею Миллеру она заявила о необходимости уволить 1600 сотрудников (то есть чуть менее 40%). В январе 2025 года уже сообщалось, что Илюхина предлагает сократить численность сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала компании более чем в полтора раза — с 4100 до 2500 человек.

Согласно предложению Илюхиной, необходимо закрыть как минимум три департамента компании, в том числе подразделение, созданное в 2022 году для поиска российских альтернатив западным технологиям. Еще восемь подразделений, включая отдел внешнеэкономических связей и капитального ремонта, планируется объединить, а функции юридического, налогового и казначейского управления будут переданы в единый центр.

Financial Times отмечает, что Илюхина работает в структурах „Газпрома“ более 15 лет. Она, в частности, курировала строительство „Лахта Центра“ в Петербурге. FT называет ее „соратницей Миллера“ и подругой Марины Ентальцевой — бывшей помощницы Владимира Путина, которая работала с ним 1990-е годы в Санкт-Петербурге, а потом много лет была сотрудницей Управления протокола президента РФ.

Владимир Путин и Елена Илюхина. 17 июня 2023 года Паыел Лисицын / Sputnik / Profimedia

„Илюхина полна энергии и разбирается в корпоративной политике. Она похожа на [безжалостную героиню „Игры престолов“] Серсею Ланнистер. Но я сомневаюсь, что даже она сможет расшевелить это болото“, — отметил в разговоре с FT собеседник, который раньше работал с Илюхиной.

В сентябре 2024 года Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний. В нем не оказалось „Газпрома“, который ранее возглавлял рейтинг. Из нового списка компания выбыла с рекордным убытком в 583 миллиарда рублей. В рейтинге убыточных компаний „Газпром“ оказался на первом месте.

В январе 2025 года начальник отдела „Газпрома“ из стратегического блока Алексей Сахаров заявил о необходимости закрепить за компанией монополию на экспорт газа по трубопроводам до 2050 года. Он также предлагал повысить цены на газ в России, чтобы компания могла реализовывать крупные инвестиционные проекты.

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