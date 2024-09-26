Forbes выпустил рейтинг 100 самых прибыльных компаний России. Прошлогодний лидер «Газпром» вылетел из списка с рекордным убытком 

Государственная нефтяная компания «Роснефть» возглавила рейтинг крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний, составленный Forbes. Всего в списке представлены 100 компаний.

По итогам 2023 года «Роснефть» получила чистую прибыль в 1,528 триллиона рублей. Год назад компания занимала в рейтинге третье место с показателем 813 миллиардов.

Прошлогодний лидер — «Газпром» — выпал из списка с рекордным убытком в 583 миллиарда рублей по итогам 2023 года.

На втором месте рейтинга идет Сбербанк с чистой прибылью 1,509 триллиона рублей, на третьем — «Сургутнефтегаз» (1,32 триллиона). В первую десятку также вошли «Лукойл» (1,16 триллиона), «Новатэк» (469,5 миллиарда), ВТБ (432,2 миллиарда), «Сахалинская энергия» (315,3 миллиарда), «Транснефть» (306,6 миллиарда), «Татнефть» (286,3 миллиарда), «Норильский никель» (251,8 миллиарда).

Как отмечает Forbes, суммарная прибыль 100 участников рейтинга превысила 13,2 триллиона рублей. Год назад этот показатель составил 9,27 триллиона рублей.

Впервые в рейтинге оказались сразу две букмекерские компании — «Фонкор» (42 место) и «Управляющая компания НКС» (89 место). Они работают под брендами «Фонбет» и Winline соответственно. Кроме того, в список попали сразу две компании-операторы платежных систем: НСПК (69 место, «Мир» и СБП) и РНКО «Платежный центр» (88 место, «Золотая корона»).

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