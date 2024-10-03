Холдинг «Газпром» по итогам 2023 года впервые попал в рейтинг убыточных компаний России, составленный Forbes, и оказался на первом месте с рекордным чистым убытком в 583,1 миллиарда рублей.

«Газпром» показывает убыток впервые за 25 лет. Однако, как отмечает российское издание Forbes, в основном он имеет скорее «бухгалтерский характер», потому что обеспечен убытками от обесценения нефинансовых активов в 1,15 триллиона рублей и убытком от курсовых разниц в 652 миллиарда рублей. При этом чистый денежный поток от операционной деятельности в 2023 году у «Газпрома» вырос на 5%, и по итогам первых шести месяцев 2024-го компания получила чистую прибыль.

По итогам 2022 года «Газпром» занял первое место в рейтинге прибыльных компаний России, также составляемом Forbes. Его чистая прибыль тогда составила 1,3 триллиона рублей. Рейтинг 100 самых прибыльных компаний по итогам 2023 года возглавила государственная нефтяная компания «Роснефть».

В десятку убыточных по итогам 2023 года, кроме «Газпрома», попали еще шесть новых компаний — Амурский газохимический комплекс, Объединенная авиастроительная корпорация, «Междуречье», «Русгаздобыча», Агентство по страхованию вкладов и пивоваренная компания «Балтика», национализированная указом Владимира Путина.

Еще три компании — Ozon, VK и Московский метрополитен — остались в рейтинге убыточных с прошлого года.

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