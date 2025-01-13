«Газпром» рассматривает сокращение численности сотрудников центрального аппарата более чем в полтора раза

Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Илюхина предложила главе правления Алексею Миллеру сократить численность сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала компании более чем в полтора раза — с 4100 до 2500 человек. Об этом говорится в документе, отправленном ею в конце декабря и опубликованном телеграм-каналом 47news.

Обращаясь к Миллеру, Илюхина поясняет, что за последние 20 лет численность персонала выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда составляет 50 миллиардов рублей в год, и теперь необходима оптимизация «на всех уровнях управленческих и производственных процессов», которая позволит в том числе высвободить средства для повышения мотивации и развития сотрудников.

Илюхина также отмечает, что «вызовы, стоящие перед группой», требуют сокращения сроков подготовки решений, исключения дублирующих функций и повышения нацеленности на результат сотрудников, задействованных в реализации ключевых процессов.

Провести аудит выполняемых сотрудниками функций и представить конкретные решения предлагается до 15 февраля. 47news отмечает, что центральный аппарат «Газпрома» укомплектован, вакансий там нет, но они есть в производственных подразделениях компании, однако менеджеры, которые попадут под увольнения, вряд ли «обладают необходимой рабочей квалификацией».

Подлинность и актуальность письма изданию Forbes подтвердил зампредседателя правления «Газпрома», глава департамента информационной политики Сергей Куприянов. От дальнейших комментариев он отказался.