Власти США рассекретили еще часть документов об убийстве Джона Кеннеди. Сенсаций в них пока не нашли. Но кое-что интересное все же есть

Джон Кеннеди и его жена Жаклин Кеннеди за несколько часов до убийства 35-го президента США, 22 ноября 1963 года AP / Scanpix / LETA

Власти США по поручению президента Дональда Трампа рассекретили новую порцию документов об убийстве президента Джона Кеннеди. Они опубликованы на сайте Национального архива США. В подборке 2182 документа, включая фотокопии машинописных отчетов и рукописных записей — в общей сложности около 63 тысяч страниц. Пока в них не нашли ничего, что опровергло бы главный вывод по расследованию убийства Кеннеди — о том, что его застрелил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Но опубликованный архив все равно ценен и интересен. Объясняем почему.

Почему публикация архивов об убийстве Кеннеди — это важно

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен снайпером 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что его убил американец Ли Харви Освальд, придерживавшийся левых взглядов. Через два дня после задержания, когда Освальда конвоировали в окружную тюрьму Далласа, его застрелил владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби. Его приговорили к смертной казни. Спустя четыре года после убийства Освальда Руби умер в тюрьме от болезни легких.

Официально считается, что и Освальд, и Руби действовали в одиночку, но убийство Кеннеди породило множество конспирологических теорий. Основными были теории о том, что к преступлению причастны мафия, спецслужбы или сменивший Кеннеди на посту президента Линдон Джонсон. Всплеск интереса к этой теме спровоцировал выход фильма Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». В этой картине, вышедшей в 1991 году, режиссер поставил под сомнение официальную версию убийства Кеннеди.

В 1992 году, меньше чем через год после премьеры фильма, Конгресс США предписал собрать все записи о гибели Кеннеди в Национальном архиве и опубликовать их в течение 25 лет, то есть до 2017 года. В Конгрессе посчитали, что власти не вправе требовать от граждан доверять их версии случившегося, если они скрывают документы о расследовании.

Когда Дональд Трамп был избран на первый срок, он пообещал рассекретить все файлы об убийстве Кеннеди. В 2017 году было опубликовано около 2800 документов; раскрытие некоторых других Трамп отложил по просьбе спецслужб, которые беспокоились о возможном ущербе национальной безопасности. Из того релиза стало известно, что СССР был шокирован убийством Кеннеди (советские власти считали, что это заговор с целью дискредитировать их и развязать войну), а ФБР было недовольно убийством Освальда (глава бюро опасался, что теперь американцы засомневаются в его виновности).

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Джо Байден, сменивший Трампа на посту президента, продолжил публиковать файлы об убийстве Кеннеди. По информации Национального архива, 88% записей уже открыты полностью, еще 11% — частично, а 1% остается неопубликованным. Это несколько тысяч документов.

Что интересного в новых рассекреченных документах

Трамп распорядился рассекретить новую порцию файлов об убийстве Кеннеди еще 23 января. 17 марта, посещая Центр Кеннеди в Вашингтоне, Трамп заявил, что документы будут обнародованы через 24 часа. На тот момент еще не все из них были готовы к публикации. Поэтому в последний день сотрудники министерства юстиции лихорадочно завершали их проверку, пишут ABC News и Reuters. Каждому из них пришлось прочитать 400-500 файлов.

Возможно, из-за спешки новый архив, в отличие от предыдущих, не категоризирован: в документах не указано, к какому агентству они относятся или какой номер имеют. Все это упростило бы их сортировку. Сложность представляет и качество некоторых файлов; это фотокопии старых печатных и рукописных отчетов, которые сложно (или даже невозможно) прочитать. На их тщательное изучение потребуются месяцы.

Однако журналисты и историки успели сделать вывод, что большинство файлов из нового архива уже были обнародованы раньше с «белыми пятнами». Теперь их просто выложили без купюр. Большинство представляют собой документы американских спецслужб о расследовании убийства Кеннеди, взаимоотношениях США с Кубой и странами Латинской Америки.

Эти документы могут предоставить новые важные подробности о том, что Освальд делал в месяцы, предшествующие убийству Кеннеди (в частности, о его визитах в советское и кубинское посольства в Мексике), и о том, насколько американские спецслужбы были осведомлены о его передвижениях. Чего мир из них, скорее всего, не узнает, так это точной мотивации Освальда убить Кеннеди, сказали несколько экспертов The Washington Post.

Один из самых часто цитируемых документов из новой подборки — это отчет американской разведки за 1991 год, в котором говорится, что высокопоставленный сотрудник КГБ по фамилии Никонов изучал архивы спецслужбы, чтобы понять, был ли Освальд агентом КГБ. Никонов пришел к выводу, что не был, хотя советские спецслужбы внимательно следили за ним, когда в 1959-1962 годах он жил в Советском Союзе. Также Никонов заявил, что Освальд проявил себя как плохой стрелок, когда пытался стрелять по мишеням в СССР, и что у него были «бурные отношения» с его женой.

Почему еще архив представляет ценность для историков

Рассекреченные документы проливают свет на работу ФБР и ЦРУ во времена холодной войны. Тим Нафтали, внештатный профессор факультета международных и общественных отношений Колумбийского университета, считает, что эти файлы не публиковали раньше не потому, что они могли изменить представление об убийстве Кеннеди, а потому что содержали подробности об источниках и методах работы американских спецслужб.

Историк Дэвид Гарроу, который много писал о разведывательных агентствах США, тоже заявил The New York Times, что значительная часть новых данных касается как раз информаторов спецслужб.

Помимо документов о Кеннеди, опубликованный архив содержит файлы об . Однако их немного и они касаются в основном слежки спецслужб на Кингом или описания реакции на его гибель.

Дональд Трамп в 2021 году признался The New York Times, что не испытывает большого интереса к документам об убийстве Джона Кеннеди, но считает, что их необходимо обнародовать, потому что «когда у вас есть настолько свято охраняемый секрет — это плохо». При этом Трамп использовал конспирологические теории вокруг убийства Кеннеди ради собственной выгоды. В 2016 году он заявил, что отец Теда Круза — сенатора от Техаса, который тогда был соперником Трампа на праймериз Республиканской партии — общался с Ли Харви Освальдом незадолго до того, как тот застрелил Кеннеди. В теории заговора вокруг убийства Кеннеди верит и его племянник Роберт Кеннеди-младший, который после переизбрания Трампа на пост президента стал министром здравоохранения в его правительстве. Он не раз говорил, что в убийстве его дяди замешано ЦРУ.