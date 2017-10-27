Первые (маленькие) сенсации из рассекреченных документов об убийстве Кеннеди Почему в ФБР боялись утечек и как на смерть президента отреагировали в СССР

В США 26 октября была опубликована новая порция документов об убийстве президента Джона Кеннеди. Несмотря на то, что президент Дональд Трамп отказался рассекретить весь массив данных, публике представили тысячи артефактов, многие из них — впервые. В документах говорится, в том числе, о реакции главы ФБР на гибель предполагаемого убийцы (Ли Харви Освальда застрелили через два дня после задержания), а также о том, как отреагировали на убийство Кеннеди в СССР.

ФБР стремилось заверить жителей США, что убийца — именно Освальд

В опубликованных 26 октября документах содержатся служебные записки директора ФБР Эдгара Гувера, в которых тот выражает крайнее негодование в связи с гибелью Ли Харви Освальда. Смерть Освальда, по словам Гувера, может привести к тому, что народ не поверит, что именно он был убийцей президента.

«Сейчас мы с [заместителем генерального прокурора США Николасом] Катценбахом озабочены тем, чтобы поскорее сделать какое-нибудь заявление, чтобы убедить народ, что Освальд — настоящий убийца», — писал Эдгар Гувер в записке от 24 ноября 1963 года.

Кроме того, документы показывают, что глава ФБР был недоволен действиями полиции Далласа: во-первых, они допустили гибель Освальда несмотря на предостережения, во-вторых, продолжали рассказывать о деле журналистам. Гувер называл поведение полицейских недопустимым. «Нам нужно их заткнуть», — написал он в служебном циркуляре.

ФБР боялось обнародования документов о слежке за Освальдом

В записках Эдгара Гувера говорится также, что публикация некоторых материалов ФБР грозит США «серьезными внешнеполитическими последствиями». В частности, директор ФБР опасался предания огласке документов о встречах Освальда с советскими и кубинскими дипломатами в Мехико и Вашингтоне (как стало известно из ранее опубликованных документов, за несколько недель до убийства Кеннеди Освальд пытался получить советскую или кубинскую визу). Из документов следует, что бюро располагало информацией об обеих встречах, и появление этих сведений означало бы, что Штаты ведут прослушку в зданиях иностранных посольств. По мнению Эдгара Гувера, это бы «замутило воду в международном плане».

В СССР убийство Кеннеди вызвало шок

В нескольких рассекреченных документах говорится о реакции советского правительства на убийство президента США. Так, в записке от 1 декабря 1963 года глава ФБР Эдгар Гувер со ссылкой на «надежный источник, который в день убийства находился в России», пишет, что в СССР новость об убийстве Кеннеди вызвала шок. Члены КПСС всерьез опасались, что убийство могло быть частью заговора с целью прихода к власти в США ультраправых кругов. «В СССР озабочены, что новые власти используют убийство, чтобы ужесточить антикоммунистическую риторику, напасть на Кубу и развязать большую войну», — говорится в документе.

В том же документе отмечается, что, по мнению советских руководителей, к заговору мог быть причастен вице-президент США Линдон Джонсон, а Ли Харви Освальд был выдворен из СССР, поскольку его сочли сумасшедшим (Освальд бежал в СССР в 1959 году и на протяжении двух с половиной лет жил в Минске; в связи с этим существует версия, что он был завербован советскими спецслужбами).

В другом документе — записке главы службы безопасности ЦРУ от 11 марта 1964 года — говорится, что в КГБ никогда не занимались «разработкой» Ли Харви Освальда, хотя и наблюдали за ним во время визита в СССР. Источником этих сведений стал «бывший агент КГБ» по имени Джордж Лесник.