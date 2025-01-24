Трамп распорядился рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о публикации документов, связанных с убийствами Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга.

«Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах окончательно опубликовать все записи, связанные с этими убийствами, без промедления», — говорится в документе.

«Многие люди долго этого ждали — годами, десятилетиями», — цитирует CNN заявление Трампа после подписания распоряжения.

Ручку, которой было подписано распоряжение, по словам Трампа, передадут племяннику Джона Кеннеди, сыну Роберта Кеннеди, Роберту Кеннеди — младшему, которого он выдвинул на пост министра здравоохранения.

Документ предполагает, что в течение 15 дней после его подписания директор национальной разведки и генеральный прокурор совместно с помощником президента по вопросам национальной безопасности и советником президента предоставят план публикации записей, связанных с убийством президента Джона Ф. Кеннеди. В случае с документами, связанными со смертью Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, установлен срок подготовки в 45 дней.

Большинство документов, связанных с убийствами Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, уже опубликованы, отмечает CNN. Однако некоторые документы ЦРУ, Пентагона и Госдепартамент публиковать отказывались по соображениями секретности и необходимости защиты конфиденциальных источников, которые все еще живы или могут быть живы.

В ходе кампании по избранию на второй президентский срок Дональд Трамп неоднократно говорил, что опубликует все документы по убийствам Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, если ему удастся вернуться в Белый дом.

35-й президент США Джон Фицджералд Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование пришло к выводу, что в Кеннеди стрелял Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был убит через два дня после покушения на Кеннеди. С убийством Кеннеди связаны многочисленные конспирологические теории.

Брат Джона Ф. Кеннеди — сенатор Роберт Фрэнсис Кеннеди, баллотировавшийся на пост президента США, был смертельно ранен 5 июня 1968 года на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе. На следующий день после покушения Роберт Кеннеди умер. В политика, по данным следствия, стрелял палестинец Серхан Серхан. Однако обстоятельства убийства Роберта Ф. Кеннеди также спровоцировали появлением многочисленных теорий заговора.

Проповедник и общественный деятель Мартин Лютер Кинг — младший был застрелен на балконе отеля в Мемфисе, штат Теннесси, 4 апреля 1968 года. В убийстве Мартина Лютера Кинга был обвинен Джеймс Эрл Рэй. Его приговорили к 99 годам тюрьмы. Рэй утверждал, что его вынудили дать признательные показания по делу об убийстве.