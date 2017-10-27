Рассекречено 2,8 тысячи документов об убийстве Кеннеди. Публикацию остального архива приостановил Трамп

В США 26 октября рассекречена часть архивных документов об убийстве Джона Кеннеди. Всего в публичный доступ выложены около 2800 документов, рассекречивание остального архива было приостановлено президентом США Дональдом Трампом.

Публикация всего архива, пояснил Трамп, могла бы «нанести непоправимый ущерб национальной безопасности». «У меня не было выбора», — подчеркнул он.

В течение полугода часть архива об убийстве Кеннеди, оставшаяся засекреченной, будет повторно проверена для того, чтобы принять окончательное решение о ее публикации.

Сколько именно документов об убийстве Джона Кеннеди осталось засекреченными, не уточняется. Ранее сообщалось, что в архив входят около 10 тысяч документов.

Ознакомиться с рассекреченной частью архива можно на сайте Национального управления архивов и документации.