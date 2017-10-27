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Рассекречено 2,8 тысячи документов об убийстве Кеннеди. Публикацию остального архива приостановил Трамп

Associated Press
05:44, 27 октября 2017
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В США 26 октября рассекречена часть архивных документов об убийстве Джона Кеннеди. Всего в публичный доступ выложены около 2800 документов, рассекречивание остального архива было приостановлено президентом США Дональдом Трампом.

Публикация всего архива, пояснил Трамп, могла бы «нанести непоправимый ущерб национальной безопасности». «У меня не было выбора», — подчеркнул он.

В течение полугода часть архива об убийстве Кеннеди, оставшаяся засекреченной, будет повторно проверена для того, чтобы принять окончательное решение о ее публикации.

Сколько именно документов об убийстве Джона Кеннеди осталось засекреченными, не уточняется. Ранее сообщалось, что в архив входят около 10 тысяч документов.

Ознакомиться с рассекреченной частью архива можно на сайте Национального управления архивов и документации.

В 2017 году истекает 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди. Часть документов (около 3,8 тысячи единиц хранения) была рассекречена в июле. Спецслужбы предлагали Трампу отложить публикацию архива еще на 25 лет, однако действующий президент США отказался.
35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен снайпером 22 ноября 1963 года. По официальной версии, Кеннеди застрелил Ли Харви Освальд. Через два дня после задержания Освальд, отрицавший вину в убийстве президента, был застрелен по пути в тюрьму в Далласе владельцем ночного клуба Джеком Руби. Смерть Освальда и другие обстоятельства дела спровоцировали появление многочисленных конспирологических теорий, самой популярной из которых является причастность к убийству Кеннеди спецслужб.

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