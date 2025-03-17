В Калмыкии покончил с собой 14-летний школьник, над которым издевались другие подростки. Они выкладывали в интернет видео издевательств над ним

Управление Следственного комитета по Калмыкии сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка, который, по словам его родственниц, покончил с собой из-за издевательств со стороны сверстников. Расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Погибший — 14-летний Артем из села Садовое в Калмыкии. О том, что его травили другие подростки, в прошедшие выходные сообщил телеканал RT, а также телеграм-каналы Readovka, «Осторожно, новости» и Baza со ссылкой на его знакомых, мать Светлану и двоюродную сестру Яну.

По словам одноклассников, один из старшеклассников вместе со своими друзьями унижал Артема. Около двух часов ночи 9 марта они якобы забрали Артема из дома, избили и помочились на него — и сняли все это на видео. Фрагмент этого ролика выложили Readovka, «Осторожно, новости» и Baza. На нем снят подросток (по всей видимости, это Артем) в окружении других людей. Они спрашивают его про девушку, которую он «взял к себе на ночевку», оскорбляют, толкают, бьют и валят на землю. Голос другого человека за кадром приказывает его «отпинать и обхаркать».

По словам матери и двоюродной сестры, девушка, о которой идет речь в ролике, — это девушка, с которой встречался Артем. В ночь на 9 марта он пригласил ее к себе домой ночевать, но ее забрала старшая сестра. Она же якобы «подговорила подростков разобраться» с Артемом, и в ту же ночь они пришли к нему самому. По информации «Осторожно, новости», они считали, что Артем хотел изнасиловать девушку. По версии Baza, им не понравилось то, что он с ней гулял и рассказывал другим о ее ночевке у него дома.

10 марта те же подростки якобы подкараулили Артема в школьном туалете и снова стали унижать — окунали головой в унитаз и заставляли целовать ноги. Кроме того, по словам двоюродной сестры, Артем узнал, что над ним выложили в интернет и что «над ним смеется вся школа». После уроков он пришел домой и созвонился с мамой, которая была на работе. Потом он перестал отвечать на звонки. В тот же день Артем совершил самоубийство. По информации телеграм-каналов, перед смертью он сказал другу, что покончит с собой из-за стыда.

Мать и двоюродная сестра погибшего записали видеообращение; 15 марта его опубликовала Readovka. Они заявили, что до суицида Артема довели издевательства — и призвали привлечь к ответственности тех, кто его травил. По словам родственниц, они решили придать случившееся огласке, потому что не доверяют следствию и считают, что дело могут замять. Видео с издевательствами над Артемом стали удалять из интернета после его смерти. Подростков, которые на них сняты, вызвали на допрос и потом отпустили. Один из них, по словам матери Артема, угрожал ей поджогом дома в день похорон сына.

«Он [Артем] не хотел, чтобы я переживала, его, видимо, запугали, потому мне сразу не рассказал [о травле]. Я хочу наказать всех этих тварей», — сказала Светлана 16 марта в разговоре с RT. 17 марта внимание к ее истории также привлекла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В России нет единого номера телефона, по которому могут обратиться все люди в кризисной ситуации. Однако такую помощь можно получить в разных городах. Список некоторых горячих линий есть здесь. По этим ссылкам (один, два) собраны контакты помогающих специалистов в других странах.

В августе 2024 года года похожий случай произошел в Новосибирске. Там покончила с собой 17-летняя самбистка Ксения Чепонова, переехавшая с Алтая и тренировавшаяся в местном училище Олимпийского резерва. Близкие считали, что она совершила суицид из-за травли. Они заявили, что в училище Ксению обзывали «узкоглазой» и «чернокожей». Спортсменка вела телеграм-канал и в последнем посте написала, что «никогда не стыдилась своей национальности до тех пор, пока некоторые люди не стали превращать это в шутку».

Фото на обложе: СУ СК по республике Калмыкия