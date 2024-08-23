17-летняя спортсменка с Алтая покончила с собой, оставив записку о травле из-за национальности. СК возбудил уголовное дело

В Новосибирске покончила с собой 17-летняя самбистка Ксения Чепонова, переехавшая два года назад из Республики Алтай и тренировавшаяся в местном училище Олимпийского резерва, сообщил портал NGS.ru.

Имя спортсменки в новости изменено, но его назвала новосибирская Федерация самбо, написавшая 18 августа, что Чепонова «трагически ушла из жизни». Ее тело тренеры нашли за день до этого, 17 августа.

Спортсменка вела телеграм-канал, в котором 17 августа появился «последний пост». В нем она пишет, что это отложенное сообщение, и если кто-то его читает, значит, ее уже нет в живых.

«Я не была хорошим человеком, но и плохим не была, я не понимаю, в чем моя вина? В том что я родилась с узкими глазами или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности до тех пор пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — пишет Чепонова.

Кроме этого, в посте есть обращение к молодому человеку. Чепонова пишет, что любит его, но они не подходили друг другу, и он не может «защитить человека, с которым расстался буквально два дня назад». Она добавляет, что не хочет, чтобы про ее смерть говорили: «она умерла из-за того, что ее бросил парень».

Родственники и друзья Чепоновой рассказали проекту «Окно», что в училище Ксению обзывали «узкоглазой» и «чернокожей». Организатором травли семья считает занимавшуюся в том же училище дочь тренера по самбо. Младшая сестра Чепоновой рассказывает, что родные знали про травлю и пытались повлиять на ситуацию, но не смогли.

В Следственном комитете по Новосибирской области в связи со смертью Чепоновой возбудили уголовное дело. По какой статье оно возбуждено, в сообщении ведомства не уточняется. По словам тети Ксении Чепоновой, дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства.