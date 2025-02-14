Marc Asensio Clupes / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

16 февраля 2025 года — первая годовщина со дня гибели Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк». В десятках городах по всему миру пройдут акции в память о нем. Это панихиды в храмах, показы фильма «Навальный», чтение его книги «Патриот» и вечера писем политзаключенным. В этом материале мы рассказываем, какие мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. На некоторые из них нужно предварительно зарегистрироваться. Самый полный и регулярно обновляемый список можно найти в таблице, которую собрала команда Навального.

Австрия, Вена

16:00, кинотеатр Gartenbaukino — показ документального фильма «Навальный». Вход по билетам, их можно купить по ссылке.

19:30, культурный центр Amerlinghaus — вечер писем российским политзаключенным (подробности — здесь).

Армения

Ереван, 19:00, посольство РФ — акция памяти.

Гюмри, 12:00, российское консульство — акция памяти.

Болгария, София

13:00 — панихида в Соборе Святой Недели.

15:00 — памятный митинг у посольства РФ (вот страница мероприятия в фейсбуке).

Митинги в Варне и Бургасе.

Великобритания, Лондон

12:45, церковь Святого Андрея в Холборне — панихида.

14:30, посольство РФ — мемориальная акция «Не сдавайтесь».

16:00, паб Prince Alfred — вечер писем политзаключенным.

Подробности об этих мероприятиях — здесь. Акции также анонсированы в Манчестере, Кембридже, Оксфорде и Эдинбурге.

Германия, Берлин

16:00, посольство РФ — акция памяти.

16:00, храм Вознесения Христова (Миттельштрассе 32) — панихида.

19:00, мемориальная церковь кайзера Вильгельма — вечер памяти Алексея Навального с участием Юлии Навальной и Юлии Таратуты. Вход платный, билеты от 6,5 евро.

Подробнее об акции 16 февраля в Берлине пройдет вечер памяти Алексея Навального

Акции также анонсированы в ряде других городов: в частности, в Бремене, Дрездене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Список можно найти здесь.

Грузия

О чем книга «Патриот»

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О чем книга «Патриот»

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Израиль

Тель-Авив, 18:00, сквер напротив посольства РФ — акция памяти.

Иерусалим, 19:00, площадь Михаля Хакоэна.

Хайфа, 18:00, генконсульство России.

Кармиэль, 18:00 — площадь напротив ТЦ «Лев Кармиэль».

Испания

Барселона, 12:00 — восстановление мемориала на Бульваре Рамбла.

восстановление мемориала Валенсия, 13:00, мемориал на Avinguda dʼAragó, 4 — памятная акция.

Мадрид, 13:00, мемориал напротив посольства РФ — акция памяти.

Италия

Кипр

16:00, акции памяти в Пафосе, Никосии, Лимасоле и Ларнаке.

Латвия, Рига

14:00, посольство России — акция памяти.

16:30, Power-Up Space, показ фильма «Навальный» и вечер писем политзаключенным. На мероприятие нужна регистрация.

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Литва, Вильнюс

10:20, храм святителя Николая — поминальное богослужение.

13:40, сквер имени Бориса Немцова — мемориальная акция «Минута молчания. Говорит Алексей Навальный».

18:00, Reforum Space — вечер памяти (подробности — здесь).

Молдова, Кишинев

14:00 — марш памяти, сбор у Мемориального камня «В память жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима» (подробности — здесь).

Нидерланды

Амстердам, 14:00, мемориал Навального на Frederiksplein — акция памяти.

Гаага, посольство РФ. Соратники оппозиционера призывают нести туда цветы. Конкретное время акции не указано.

Польша

Краков, 14:00, мемориал у генконсульства России — акция памяти.

Варшава, 18:00, посольство РФ — акция памяти.

Португалия, Лиссабон

19:00, мемориал на Rua Visconde de Santarém 71 — акция памяти.

Сербия

США

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Турция, Стамбул

16:00, книжный магазин «Полторы комнаты» — вечер памяти. Нужна регистрация.

Финляндия

Хельсинки, 15 февраля,15:00, Успенский собор — панихида.

Хельсинки, 16 февраля, 12:00, посольство РФ — акция памяти.

Турку, 15 февраля, 15:00, Храм святой великомученицы царицы Александры — панихида.

Турку, 16 февраля, 14:00, рыночная площадь — акция памяти.

Франция

Париж, 12:00, Знаменский храм — поминальная служба.

Париж, 17:00, Институт политических исследований — показ и обсуждение фильма «Навальный». На мероприятие нужно регистрироваться.

Париж, 17:30, мемориал на кладбище Пасси — возложение цветов.

Список народных мемориалов в других городах, куда тоже можно будет возложить цветы, — здесь.

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Чехия

Прага, 17:00, площадь Бориса Немцова — акция памяти.

Брно, 16:00, Café Paměti národa — вечер писем политзаключенным и акция памяти Навального.

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Акции в России не анонсированы. В посте команды Навального в телеграме отмечается, что Борисовское кладбище в Москве, где похоронен оппозиционер, 16 февраля работает до 17:00. В прошлом году у могилы политика и у стихийных мемориалов в других городах дежурили силовики. Сторонников Навального, которые приходили проститься с ним, произвольно задерживали как в день похорон, так и после.

Как будут вести себя полицейские в этом году, неизвестно. В правозащитном проекте «ОВД-Инфо» призвали людей, которые хотят почтить память Навального, оценивать свои риски индивидуально — и выразили готовность проконсультировать тех, кто решит поехать на Борисовское кладбище. Задать вопрос правозащитникам можно через бот в телеграме.