16 февраля — в годовщину гибели Алексея Навального — по всему миру пройдут акции памяти Вот их неполный список
16 февраля 2025 года — первая годовщина со дня гибели Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк». В десятках городах по всему миру пройдут акции в память о нем. Это панихиды в храмах, показы фильма «Навальный», чтение его книги «Патриот» и вечера писем политзаключенным. В этом материале мы рассказываем, какие мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. На некоторые из них нужно предварительно зарегистрироваться. Самый полный и регулярно обновляемый список можно найти в таблице, которую собрала команда Навального.
Австрия, Вена
- 16:00, кинотеатр Gartenbaukino — показ документального фильма «Навальный». Вход по билетам, их можно купить по ссылке.
- 19:30, культурный центр Amerlinghaus — вечер писем российским политзаключенным (подробности — здесь).
Армения
- Ереван, 19:00, посольство РФ — акция памяти.
- Гюмри, 12:00, российское консульство — акция памяти.
Болгария, София
- 13:00 — панихида в Соборе Святой Недели.
- 15:00 — памятный митинг у посольства РФ (вот страница мероприятия в фейсбуке).
- Митинги в Варне и Бургасе.
Великобритания, Лондон
- 12:45, церковь Святого Андрея в Холборне — панихида.
- 14:30, посольство РФ — мемориальная акция «Не сдавайтесь».
- 16:00, паб Prince Alfred — вечер писем политзаключенным.
- Подробности об этих мероприятиях — здесь. Акции также анонсированы в Манчестере, Кембридже, Оксфорде и Эдинбурге.
Германия, Берлин
- 16:00, посольство РФ — акция памяти.
- 16:00, храм Вознесения Христова (Миттельштрассе 32) — панихида.
- 19:00, мемориальная церковь кайзера Вильгельма — вечер памяти Алексея Навального с участием Юлии Навальной и Юлии Таратуты. Вход платный, билеты от 6,5 евро.
- Акции также анонсированы в ряде других городов: в частности, в Бремене, Дрездене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Список можно найти здесь.
Грузия
- Батуми, 14:00, башня «Алфавит» — акция памяти Алексея Навального и Бориса Немцова.
- Тбилиси, 14:00, Пушкинский сквер — день памяти и сопротивления.
- Тбилиси, 17:00, пространство Frame — показ фильма «Навальный».
- Тбилиси, 19:00, пространство Frame — презентация книги «Патриот».
- Тбилиси, 20:00, Bar Happens, читка фрагментов книги «Патриот».
Израиль
- Тель-Авив, 18:00, сквер напротив посольства РФ — акция памяти.
- Иерусалим, 19:00, площадь Михаля Хакоэна.
- Хайфа, 18:00, генконсульство России.
- Кармиэль, 18:00 — площадь напротив ТЦ «Лев Кармиэль».
Испания
- Барселона, 12:00 — восстановление мемориала на Бульваре Рамбла.
- Валенсия, 13:00, мемориал на Avinguda dʼAragó, 4 — памятная акция.
- Мадрид, 13:00, мемориал напротив посольства РФ — акция памяти.
Италия
- Рим, 18:50, церковь Сант-Антонио —панихида.
- Милан, 13:00, Пьяцца Мерканти — акция памяти.
- Милан, 15:30, Pasticceria Passerini — вечер писем политзаключенным.
- Акции также анонсированы в Болонье, Турине и Савоне.
Кипр
Латвия, Рига
- 14:00, посольство России — акция памяти.
- 16:30, Power-Up Space, показ фильма «Навальный» и вечер писем политзаключенным. На мероприятие нужна регистрация.
Литва, Вильнюс
- 10:20, храм святителя Николая — поминальное богослужение.
- 13:40, сквер имени Бориса Немцова — мемориальная акция «Минута молчания. Говорит Алексей Навальный».
- 18:00, Reforum Space — вечер памяти (подробности — здесь).
Молдова, Кишинев
- 14:00 — марш памяти, сбор у Мемориального камня «В память жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима» (подробности — здесь).
Нидерланды
- Амстердам, 14:00, мемориал Навального на Frederiksplein — акция памяти.
- Гаага, посольство РФ. Соратники оппозиционера призывают нести туда цветы. Конкретное время акции не указано.
Польша
- Краков, 14:00, мемориал у генконсульства России — акция памяти.
- Варшава, 18:00, посольство РФ — акция памяти.
Португалия, Лиссабон
- 19:00, мемориал на Rua Visconde de Santarém 71 — акция памяти.
Сербия
- Белград, 15 февраля, 13:00, тайм-кафе «Среда обитания» — день писем политзаключенным.
- Белград, 16 февраля, 19:00, культурный центр «Град» — вечер памяти.
- Нови-Сад, 16 февраля, 17:00, центр СК13 — вечер памяти.
США
- Нью-Йорк, 12:00, консульство РФ — мемориальная акция.
- Нью-Йорк, 19:00, Hunter College — вечер писем политзаключенным.
- Лос-Анджелес, 18:00, Beverly Hills Garden Park — акция памяти.
- Вашингтон, 14:00, Shaw (Watha T. Daniel) Neighborhood Library — день писем политзаключенным.
- Майами, 15:00, Храм святой Матроны Московской — панихида.
- Чикаго, 16:00, 400 N Michigan Ave — день памяти Алексея Навального.
Турция, Стамбул
- 16:00, книжный магазин «Полторы комнаты» — вечер памяти. Нужна регистрация.
Финляндия
- Хельсинки, 15 февраля,15:00, Успенский собор — панихида.
- Хельсинки, 16 февраля, 12:00, посольство РФ — акция памяти.
- Турку, 15 февраля, 15:00, Храм святой великомученицы царицы Александры — панихида.
- Турку, 16 февраля, 14:00, рыночная площадь — акция памяти.
Франция
- Париж, 12:00, Знаменский храм — поминальная служба.
- Париж, 17:00, Институт политических исследований — показ и обсуждение фильма «Навальный». На мероприятие нужно регистрироваться.
- Париж, 17:30, мемориал на кладбище Пасси — возложение цветов.
- Список народных мемориалов в других городах, куда тоже можно будет возложить цветы, — здесь.
Чехия
- Прага, 17:00, площадь Бориса Немцова — акция памяти.
- Брно, 16:00, Café Paměti národa — вечер писем политзаключенным и акция памяти Навального.
Акции в России не анонсированы. В посте команды Навального в телеграме отмечается, что Борисовское кладбище в Москве, где похоронен оппозиционер, 16 февраля работает до 17:00. В прошлом году у могилы политика и у стихийных мемориалов в других городах дежурили силовики. Сторонников Навального, которые приходили проститься с ним, произвольно задерживали как в день похорон, так и после.
Как будут вести себя полицейские в этом году, неизвестно. В правозащитном проекте «ОВД-Инфо» призвали людей, которые хотят почтить память Навального, оценивать свои риски индивидуально — и выразили готовность проконсультировать тех, кто решит поехать на Борисовское кладбище. Задать вопрос правозащитникам можно через бот в телеграме.