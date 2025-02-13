Муниципальный орган власти Парижа утвердил решение назвать именем российского политика Алексея Навального улицу в 16-м округе города. За соответствующее решение 12 февраля единогласно проголосовали все 163 депутата Совета Парижа (совета городских депутатов), сообщила 13 февраля «Новая газета», ссылаясь на мэрию.

«Алексей Навальный отмечен парижскими властями за свою роль в противостоянии диктатуре Владимира Путина», — заявили в мэрии Парижа.

Именем Навального решили назвать нечетную сторону Avenue de Pologne, она будет называться как Avenue Alexeï Navalny. Как отмечает «Новая газета», улица находится в 400 метрах от здания посольства России.

В мэрии сообщили, что пока не знают, когда пройдет церемония открытия улицы Алексея Навального. Ожидается, что это случится через несколько месяцев.

Совет 16-го округа Парижа в мае 2024 года единогласно проголосовал за то, чтобы назвать одну из улиц в округе именем Навального. В мэрии Парижа сообщили, что «решение основано на двух причинах: исторически этот округ был местом проживания русской диаспоры в Париже, и здесь также находится посольство России».

«Хотя городское постановление 1932 года предусматривает пятилетний срок ожидания перед присвоением имени общественному пространству, Совет Парижа может сделать исключение из-за значимости достижений или вклада личности», — заявили в мэрии.

Решение властей Парижа прокомментировала пресс-секретарь Алексея Навального и его вдовы Юлии Навальной, Кира Ярмыш. «Пусть таких улиц будет больше. Когда-нибудь такая будет и в Москве», — заявила Ярмыш.

16 февраля 2025 года будет год, как в российской колонии умер Алексей Навальный. В этот день в Берлине пройдет вечер памяти политика.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля 2024 года. Соратники политика считают, что его убили. Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Навального. Причиной его гибели в СК назвали «комбинированное заболевание».

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