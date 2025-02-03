16 февраля в Берлине пройдет вечер памяти Алексея Навального

Юлия Навальная в своем аккаунте в соцсети X сообщила, что в годовщину гибели Алексея Навального, 16 февраля, в мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине пройдет вечер памяти политика.

В анонсе мероприятия говорится, что в церкви состоится полуторачасовой разговор с Юлией Навальной. «Она поделится личными воспоминаниями о муже и расскажет, как продолжает его дело, борясь за демократию и справедливость в России», — сообщили организаторы. Модерировать беседу будет журналистка Юлия Таратута. Мероприятие пройдет на русском языке.

На встречу продаются билеты: обычные стоят 6,5 евро, также посетители могут купить билет за 54,5 евро, оставив донат Фонду борьбы с коррупцией.

16 февраля 2024 года ФСИН сообщила, что Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Соратники политика уверены, что он был убит. В августе 2024 года Юлии Навальной отказали в возбуждении уголовного дела по факту гибели Алексея. Причиной гибели оппозиционера в СК назвали «комбинированное заболевание».

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