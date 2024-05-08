В Париже будет улица Навального

В Париже появится улица имени Алексея Навального (Lʼavenue Alexeï Navalny). За соответствующее решение единогласно проголосовал совет 16-го округа города.

Именем Навального будет назван проспект Шантме, рядом с которым находится посольство России. На углу проспекта и бульвара Лан также будет установлен арт-объект в память о Навальном.

С инициативой выступил сенатор Франсис Спинер, который до 2023 года был мэром 16-го округа.

Сторонники Навального ранее неоднократно запускали петиции с предложением переименовать в его честь улицы в европейских городах — в частности, в Гааге, в Берлине, в Вильнюсе. Также к этому призывали и некоторые западные политики. Пока ни одна из этих идей не получила реализации.

Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп 16 февраля. В официальном заключении о смерти утверждалось, что она наступила от естественных причин. Соратники политика считают его смерть убийством.