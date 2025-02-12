Группа «Каста» выпустила на ютьюбе антивоенный клип на песню «Кровопровод „Дружба“».

Режиссером видео выступил Михаил Сегал. Помимо натурных съемок с участием самих музыкантов и приглашенных актеров, в ролике есть образы, генерированные нейросетями.

Клип сопровождается призывом от группы: «Россияне, не идите на эту лживую позорную войну, которую придумало вам властное кровавое старичье».

Каста — Кровопровод «Дружба» (Official Video) Каста

Песня «Кровопровод „Дружба“» вышла в сентябре 2024 года на альбоме «Новинки зарубежного рэпа». Уже через неделю альбом «Касты» удалили из всех российских стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. В ответ группа выложила альбом в открытый доступ.

В январе 2025 года Минюст РФ объявил лидера «Касты», рэпера Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич) «иностранным агентом». С началом полномасштабной войны музыканты «Касты» эмигрировали из России.

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