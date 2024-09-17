«Возвращаемся в эру мп3 и флешек». «Каста» выложила новый антивоенный альбом в свободный доступ. По требованию РКН его удалили со всех российских стримингов

Группа «Каста» опубликовала альбом «Новинки зарубежного рэпа», вышедший 6 сентября, для свободного скачивания на своем сайте.

Это произошло после того, как его заблокировали на всех российских стримингах по требованию Роскомнадзора. Как утверждали в ведомстве, доступ к альбому ограничили из-за «наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

На сайте Genius, где публикуются тексты песен, сообщается, что Роскомнадзор заблокировал тексты «Новинок зарубежного рэпа» на территории РФ.

«Возвращаемся в эру мп3 и флешек. Друзья, кому нужно — закачивайте себе альбом в телефоны, на харды, на часы и флэшки. Или пользуйтесь мировыми стримингами, — так отреагировали на действия РКН участники „Касты“. — Цензура в РФ „защищает“ граждан от нашего нового альбома на своих стриминг-сервисах. Думают, не доросли еще до такой серьезной музыки».

На сайте «Касты» на странице альбома есть ссылка на скачивание mp3-файлов. Также там есть ссылки, по которым можно задонатить музыкантам любую сумму.

Музыканты «Касты» выступают против российского вторжения в Украину. С началом полномасштабной войны они эмигрировали из России. Альбом «Новинки зарубежного рэпа» практически целиком посвящен войне и политике.

Об альбоме

«Уходят жизни в трубу, на бойню гонят толпу» «Каста» выпустила новый антивоенный альбом — «Новинки зарубежного рэпа»

Об альбоме

«Уходят жизни в трубу, на бойню гонят толпу» «Каста» выпустила новый антивоенный альбом — «Новинки зарубежного рэпа»