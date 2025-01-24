Минюст объявил «иноагентами» рэпера Влади и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В него включили рэпера Влади (Владислава Лешкевича), а также проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

В обосновании решения Минюста говорится, что рэпер Влади «принимал участие в создании и распространении» материалов «иностранных агентов», а также «распространял недостоверную информацию» о решениях российских властей и выступал против вторжения в Украину. Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал», по данным Минюста, также распространял материалы «иноагентов» и «недостоверную информацию» о решениях властей, а также «взаимодействовал с объединением, объявленным иностранным агентом».

Также в реестр «иноагентов» Минюста РФ 24 января внесли журналистов Ольгу Ившину («Русская служба Би-би-си»), Алексея Продайводу («Настоящее время») и Арину Федоровых, а также политического аналитика Антона Барбашина (Riddle Russia) и блогера Максима Климова.

Рэпер Влади (Владислав Лешкевич) — лидер группы «Каста», выступающий в том числе сольно. Влади, как и другие участники группы, осудил вторжение России в Украину еще 24 февраля 2022 года. В августе 2022-го «Каста» попала в список артистов, чьи выступления формально запрещены в России. С тех пор группа периодически дает концерты за рубежом.

В декабре 2022 года Влади выпустил антивоенный альбом «Длится февраль». Сам музыкант так описал суть и настроение пластинки: «Ну что. Вот такое мы с вами застали. Жили, росли, облагораживали себя внутри, окультуривали внешне, а оказалось, что наши жизни ***** [ни для чего] и не нужны. А нужно Величие. Зачем оно и что с ним делать — да просто чтоб было». В сентябре антивоенный альбом под названием «Новинки зарубежного рэпа» вышел у группы «Каста». Пластинку музыканты посвятили не только войне, но и переживаниям людей, которые выступают против нее. Осенью прошлого года группа отправилась в зарубежное турне в поддержку альбома.