Стихийный мемориал в память о Даниле Трехлебове на площади Победы в Калининграде. 4 февраля 2025 года Александр Архипов / ТАСС / Profimedia

3 февраля жительница города Черняховска в Калининградской области заявила в полицию об исчезновении своего семилетнего сына Данилы Трехлебова. Она утверждала, что днем раньше ребенок ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Почти сразу об исчезновении ребенка написали местные СМИ — жители Черняховска решили подключиться к поискам. Издание «Клопс» писало, что свою помощь предложили пять тысяч человек.

В течение суток волонтеры поисково-спасательного отряда, полицейские и жители города искали Данилу. В Черняховске создали оперативный штаб. Сотрудники МВД осмотрели квартиру, где жил ребенок, и проверили семью мальчика. Вечером 3 февраля управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве в связи с исчезновением ребенка. В ночь на 4 февраля стало известно, что в убийстве Данилы признался его отчим Сергей Гамма. Тело мальчика нашли в водоеме недалеко от дома, оно лежало в сумке с кирпичами. Отчима задержали.

Следственный комитет Калининградской области рассказал, что Сергей Гамма жестоко избил ребенка 1 февраля, когда матери Данилы не было дома. Утром 2 февраля он понял, что ребенок мертв, и уговорил жену сообщить полиции о его исчезновении. Сам он в это время вывез тело ребенка в болотистую местность, а затем присоединился к поискам Данилы. Против матери ребенка возбудили дело об укрывательстве преступления.

В ходе следствия также выяснилось, что в декабре 2024 года Сергей Гамма избил 12-летнюю падчерицу, сломав девочке руку. При этом ни он, ни мать ребенка не обратились в больницу. Девочке запрещали рассказывать о случившемся и заставляли говорить, что травму она получила при падении с лестницы. Медицинскую помощь ребенку оказали только 12 января, врачи зафиксировали у девочки перелом плечевой кости. После этого СК возбудил еще одно уголовное дело — о халатности правоохранительных органов.

Издание «Клопс» со ссылкой на родителей детей, которые ходили с Данилой Трехлебовым в один детский сад, писало, что у ребенка видели гематомы на теле. По их словам, сотрудники детского сада вызывали полицию и инспектора по делам несовершеннолетних, но мать Данилы отказывалась писать заявление и утверждала, что уже не живет с отчимом ребенка. Местные жители также рассказывали о том, что Гамма избивал 12-летнюю сестру Данилы.

Церемония прощания с Данилой Трехлебовым в соборе Архангела Михаила в Черняховске. 6 февраля 2025 года Владимир Нуякшев / ТАСС / Profimedia

4 февраля, когда стало известно, что Данилу Трехлебова убил отчим, местные жители написали петицию с требованием «доработать и ужесточить закон о домашнем насилии». Ее подписали больше 14 тысяч человек. Закона о домашнем насилии в России до сих пор нет, хотя о необходимости его принятия говорят уже более 10 лет.

Согласно статистике центра «Насилию.нет», опубликованной в 2024 году, почти четверть убийств в России происходят в семьях, а насильственные преступления совершаются в одной из российских семей каждые десять минут. До 2017 года привлечь к уголовной ответственности за избиение близкого человека могли по статье о побоях, но после того, как были приняты поправки о декриминализации побоев в отношении близких лиц, семейное насилие перешло в разряд административных правонарушений. Уголовная ответственность за домашнее насилие может наступить в случае повторного правонарушения — после решения по административной статье.

В 2019 году Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, однако он не предусматривал защиту жертв домашнего насилия от побоев. Этот законопроект раскритиковали представители общественных организаций, участвовавшие в его разработке. Они заявили, что документ стал для них полной неожиданностью, поскольку их пожелания не были учтены. Однако даже этот законопроект в итоге так и не внесли на рассмотрение в Госдуму.

На похороны Данилы Трехлебова 6 февраля пришли сотни жителей Черняховска. Перед храмом, где проходило отпевание, выстроилась очередь, писало издание «Говорит НеМосква». Власти Черняховского округа объявили 6 февраля днем траура. Мэр Черняховска Сергей Булычев, пишет «Клопс», признал, что убийство мальчика произошло в том числе по вине местных властей. «Администрация где-то недосмотрела. Садик, школа, соседи, жители… Это наша общая беда», — заявил глава города.