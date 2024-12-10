«Насилию.нет»: почти четверть убийств в России совершают в семьях

Каждые десять минут в одной из российских семей совершается насильственное преступление. Такую статистику приводит Центр «Насилию.нет» в своем докладе, посвященном ситуации с домашним насилием в России.

Правозащитная организация проанализировала доступную статистику МВД о насильственных преступлениях и пришла к следующим выводам:

Около 21–23,9% из всех предварительно расследованных убийств в России были совершены в семье. По самым консервативным оценкам, в 2023 году произошло около 1200 таких случаев, за первую половину 2024-го — около 650. Ежегодно происходит в среднем 1200 случаев, когда женщины погибают от рук близких людей.

Почти четверть преступлений с нанесением тяжких телесных повреждений происходят в российских семьях. В 2023 году их могло быть около 3750, в первой половине 2024-го — около 1900. Почти треть женщин, получивших тяжкие телесные повреждения от рук родственника, погибают.

Официальная статистика по сексуализированному насилию в отношении взрослых занижена в тысячи раз. По разным оценкам, ежегодно от 0,4% до 11,5% взрослых людей могут подвергаться сексуализированному насилию.

В первую очередь от домашнего насилия страдают жены агрессоров, далее — родственницы, которые не приходятся ни женами, ни дочерьми. Сыновья и дочери страдают от домашнего насилия примерно в равной степени. Меньше всего достается мужьям.

Как отмечает Центр «Насилию.нет», большинство россиян (стабильно больше 75%) считают домашнее насилие недопустимым. В опросах общественного мнения разных лет респонденты чаще выступают против декриминализации побоев и за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия.

Владимир Путин в 2017 году подписал закон, декриминализующий домашнее насилие. В соответствии с ним, статью «Побои» удалили из Уголовного кодекса, а за семейное насилие ввели административную ответственность. Уголовная ответственность за домашнее насилие может наступить в случае повторного правонарушения — после осуждения по административной статье.

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