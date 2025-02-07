«Медиазона»

В декабре 2023 года ФСБ отчиталась о задержании гражданина России и Италии по обвинению в атаке на военный аэродром и диверсии на железнодорожных путях. Им оказался 36-летний анархист, велопутешественник и электрик Руслан Сидики. Сейчас он находится в СИЗО и ожидает суда, ему грозит пожизненный срок. «Медиазона» опубликовала подборку писем Сидики из СИЗО, в которых он рассказывает, почему решился на диверсии, как планировал и осуществлял атаки — и почему считает себя военнопленным, а не политическим заключенным. «Медуза» пересказывает содержание этих писем.

Руслан Сидики родился в Рязани, когда он был ребенком, они с мамой переехали в Италию. После окончания школы Сидики пробовал вступить в итальянскую армию, но не прошел отбор. После этого он еще несколько лет жил и работал в Италии, но периодически навещал родных и друзей в Рязани. Приехав в Россию в очередной раз, он решил остаться, когда ему предложили работу электриком. «До 2008 года здесь жилось неплохо. Повлияло и то, что соскучился по бабушке и друзьям, а жизнь в Европе тогда казалась слишком скучной», — рассказывает Сидики.

До аннексии Крыма и начала войны в Донбассе в 2014 году Сидики ежегодно ездил в Украину, где, в частности, ходил в походы в Чернобыльскую зону. Ему нравилось пробираться сквозь сложнопроходимую местность, скрываться от патрулей и использовать военное снаряжение. Благодаря этим походам у него появились «друзья по интересам», в том числе из Украины.

В письмах Сидики называет себя анархистом. Он рассказывает, что его представления о справедливом мире без государства сформировались еще до того, как он узнал, что такое анархизм. Он отмечает, что не любит жесткость идей некоторых анархистов и коммунистов, но его неприятие фашизма и тоталитаризма остается неизменным.

В день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Сидики, по его словам, испытал «неприятное чувство» из-за того, что никак не мог повлиять на ситуацию: «Видел, как едут поезда с военной техникой, от отчаяния мне хотелось перегрызать зубами стволы орудий». По его словам, он решил противодействовать происходящему «военным путем», так как власти РФ «отрезали любые возможности мирно повлиять на ситуацию», начав преследование антивоенных активистов. «Тот, кто выступает против войны, объявляется предателем и подвергается репрессиям. В такой ситуации неудивительно, что кто-то предпочтет уехать их страны, а кто-то возьмется за взрывчатку», — пишет анархист.

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Сидики принял решение устроить диверсию на аэродроме Дягилево, который находился в 10 километрах от его дома. По его словам, идея атаковать аэродром пришла к нему, когда он понял, что слышит гул самолетов почти одновременно с тем, как появляются сообщения о налетах ВС РФ на Украину. Своими планами он поделился «с украинским товарищем», а тот связал его с «человеком, разбирающимся в этой сфере». После этого Сидики по предложению этого человека съездил в Латвию, чтобы «проверить навыки» (он давно увлекался взрывчаткой, а начинять самодельные бомбы научился примерно в 18 лет).

Атаку на аэродром Сидики провел в июле 2023 года. Он выбрал дроны с функцией отсрочки запуска, установил три беспилотника, которые должны были взлететь с отсрочкой в три часа, и уехал. В новостях он прочитал, что до аэродрома долетел только один дрон — остальные два, вероятно, перевернула бегавшая неподалеку лиса, которую он заметил при установке, но не прогнал.

Честно скажу, опасался, что меня как-нибудь выследят, но я тщательно выбрал маршрут, чередуя слепые зоны и зоны с камерами, а разрыв между тем моментом, как я уехал с места запуска, и взлетом дронов, был три часа. Если бы не инцидент с оставшимися там дронами, то и место запуска не смогли бы вычислить. Но все равно я целый месяц с тревогой прислушивался, если кто-то за дверью ходит. Спустя месяц у меня тревога ушла: если бы смогли вычислить, поймали бы в течение пары недель.

Через два месяца после атаки на Дягилево у Сидики умерла бабушка. Он рассказывает, что очень тяжело переживал это и что его состояние «негативно повлияло на трезвость ума и осторожность». «По-хорошему, мне нужно было дать себе пару месяцев, чтобы прийти в себя, но я этого не сделал», — пишет Сидики.

Анархист решил устроить диверсию на железнодорожных путях — от идеи продолжать атаки с помощью дронов он отказался, так как опытным путем выяснил, что в районе работают станции радиоэлектронной борьбы. Он провел разведку и узнал, как движутся поезда с военной техникой по одному из путей в Рязанской области, после чего изготовил две бомбы и видеопередатчик с механизмом самоуничтожения. По словам Сидики, это обошлось ему всего в десять тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Сидики приехал на место диверсии на велосипеде, установил взрывчатку и закрепил камеру так, чтобы она зафиксировала момент подрыва. На рассвете на следующий день, убедившись, что поезд не пассажирский, он дистанционно взорвал бомбы. Затем спрятал в лесу велосипед и одежду, в которой он был, и вернулся домой другим путем.

В результате диверсии с рельсов сошли 19 грузовых вагонов, помощник машиниста получил незначительные ранения. Тогда Сидики прислал новость о последствиях диверсии украинскому знакомому: «Через несколько дней он сообщил, что его руководство решило выделить мне 15 тысяч долларов. Я был удивлен, так как больше тысячи евро я не держал в руках за всю жизнь. Сказал ему, что у меня нет проблем с деньгами на данный момент и попросил его отложить этот вопрос до лучших времен».

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Через три недели после подрыва путей Сидики задержали. Вычислить его удалось благодаря камере наружного наблюдения, на которую он попал спустя пять часов после инцидента, когда «из-за усталости последний километр пути прошел по асфальту, думая, что опасность миновала». «Чекисты сказали, что не могли отследить, откуда я появился на месте подрыва. Им пришлось помучаться, и они были в тупиковой ситуации, как и в случае с дронами. Даже когда меня приняли, они не были уверены, что я как-то замешан», — пишет Сидики.

В отделе полиции Сидики пытали приехавшие туда «люди в гражданской одежде» — его жестоко избивали и били током, снимая это на камеру телефона. Пытки продолжались несколько дней, и когда Сидики привезли в СИЗО, медик, по его словам «охренела» от того, что все его тело было в синяках.

Сидики в совершении теракта, изготовлении и обороте взрывчатых веществ организованной группой, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Сейчас он ожидает суда в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение. «Я осознаю, что срок впаяют немаленький, и надеждами на благоприятный исход я особо себя не балую», — пишет Сидики.

Сам он считает, что его следует относить не к политическим заключенным, а к военнопленным — так как его действия «входили в рамки войны между Россией и Украиной».

Мои действия попадают под определение «диверсии», но никак не «терроризма», так как цели запугивать гражданское население у меня не было. Цель была: уничтожить самолеты, чтоб не на чем было бомбить, уничтожить пути, чтобы нельзя было проехать. Несмотря на то, что для меня война закончилась, и я пойман, я искренне благодарен ребятам из Украины за оказанное доверие. Винить за то, что я за решеткой, можно только меня. Надеюсь, что украинцы достойно перенесут все испытания. Желаю всем мирного неба.

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