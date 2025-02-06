Россия дала деньги на зарплаты абхазским бюджетникам и анонсировала регулярные авиарейсы и восстановление поставок электричества в Абхазию Кандидат в президенты пообещал пересмотреть инвестиционное соглашение с РФ, вызвавшее протесты

Бадра Гунба и Сергей Лавров, 6 февраля 2025 года Кирилл Зыков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Власти РФ объявили о возобновлении помощи Абхазии по целому ряду направлений, после того как в Москву приехал кандидат в президенты частично признанной республики Бадра Гунба и пообещал пересмотреть инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее в Абхазии политический кризис. Об этом пишет «Интерфакс».

Гунба приехал в Москву 5 февраля; в этот и следующий день он встретился с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями других министерств и ведомств.

По итогам встреч было объявлено, что Москва перечислила Сухуму 343 миллиона рублей на выплаты зарплат бюджетникам Абхазии, а также с 7 февраля полностью восстановит подачу электроэнергии в регион. Также сообщалось о том, что в летнем сезоне в реконструированный аэропорт Сухума начнут летать регулярные рейсы российских авиакомпаний, а первый тестовый полет состоится уже 7 февраля.

Гунба, в свою очередь, по итогам встречи с вице-премьером Александром Новаком заявил, что Абхазия готова пересмотреть инвестиционное соглашение с Россией. «Нам необходимо пересмотреть формат этого соглашения и дальше реализовывать инвестиционные проекты, необходимые для развития нашего государства», — сказал Гунба. Новак его поддержал.

Инвестиционное соглашение между РФ и Абхазией было подписано в конце октября 2024-го. Документ предусматривал льготы для российских компаний в Абхазии в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, транспорте, газоснабжении.

Подписание документа вызвало серьезный политический кризис в Абхазии. Оппозиция выступила против него, заявив, что документ ставит местный бизнес в невыгодное положения. В середине ноября в частично признанной республике начались серьезные протесты, на фоне которых президент Аслан Бжания подал в отставку, Гунба стал исполняющим обязанности президента (после начала новой кампании он приостановил свои полномочия). 12 декабря парламент проголосовал против ратификации документа.

На фоне отказа Абхазии от соглашения Россия стала оказывать экономическое давление на республику. Из Москвы перестало поступать финансирование, без которого функционирование республики оказалось под угрозой. Также начались перебои с поставками электроэнергии из-за остановки Ингурской ГЭС, что привело к ежедневным отключениям по 9-11 часов. В конце декабря по просьбе Гунбы Россия начала гуманитарные поставки электричества.

Выборы следующего президента Абхазии, на которых Гунба будет одним из кандидатов, запланированы на 15 февраля.

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