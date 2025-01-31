Авиакатастрофа в Вашингтоне. Что известно спустя сутки На борту самолета находились по меньшей мере трое россиян. В аэропорту не хватало диспетчеров. Трамп обвинил в крушении Байдена и Обаму

Поисковая операция на реке Потомак в Вашингтоне после авиакатастрофы, 30 января 2025 года Celal Gunes / Anadolu / Getty Images

Среди пассажиров самолета American Airlines, при столкновении с армейским вертолетом в Вашингтоне, находились как минимум трое граждан России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов 31 января. «У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). Накануне посольство РФ сообщило, что ждет от Госдепа информацию о россиянах, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. По данным Associated Press, среди пассажиров самолета, помимо американцев, находились граждане Китая и Филиппин.

Спасатели обнаружили в реке Потомак тела 40 погибших в авиакатастрофе и фрагменты тел еще нескольких человек, некоторые останки выбросило на берег, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на источник. Такие данные собеседник телеканала предоставил к 17:30 по местному времени 30 января (01:30 по Москве 31 января). Спасатели приостановили поисковые работы из-за сумерек, они продолжатся на следующий день. Следователи считают, что обнаружили все останки, которые можно было безопасно извлечь из самолета, но в хвостовой части лайнера, которая сейчас недоступна, могут оставаться останки нескольких человек. Следователи опасаются, что некоторые тела не удастся извлечь, добавил источник.

Черные ящики разбившегося самолета обнаружили среди обломков в реке Потомак. Параметрический и речевой самописцы самолета нашли вечером 30 января, сообщил источник ABC New. Черные ящики передали на исследование в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте, который расследует авиационные инциденты в США. В аккаунте организации в соцсети X появились фотографии бортовых самописцев.

В авиакатастрофе погибли 14 фигуристов, сообщил директор спортивного клуба Skating Club of Boston Даг Зегиба. По его словам, с клубом были связаны шестеро пассажиров — два тренера Вадим Наумов и Евгения Шишкова, 16-летние спортсмены Спенсер Лейн и Джинна Хан, а также их матери Кристин Лейн и Джин Хан.

Накануне российские СМИ сообщали, что в самолете летели российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России (1994). Они начали работать тренерами в Skating Club of Boston в 2017 году. Даг Зегиба назвал их «лучшими тренерами». Российские телеграм-канал Shot сообщал, что на борту самолета, предположительно, находился сын фигуристов Максим, выступающий за сборную США по фигурному катанию, но, по данным AP, его не было среди пассажиров.

Вадим Наумов и Евгения Шишкова The Skating Club of Boston / AP / Scanpix / LETA

Ассоциация фигурного катания США ранее заявила, что на борту самолета находились несколько фигуристов, тренеры и члены их семей, которые возвращались из Национального лагеря развития, проходившего после чемпионата США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас.

В аэропорту Вашингтона в день авиакатастрофы не хватало диспетчеров, говорится в предварительном отчете Федерального управления гражданской авиации США, сообщила газета The New York Times. Из отчета следует, что дежурный авиадиспетчер в аэропорту выполнял работу, которой обычно занимаются два человека. Авиадиспетчер отвечал за координацию движения вертолетов и прибывающих и вылетающих самолетов, пишет AP, тоже ссылаясь на отчет управления. Днем этой работой занимаются два диспетчера, но, когда движение начинает замедляться, за это отвечает один диспетчер. Обычно такая смена начинается в 21:30, но в этот раз роли диспетчеров объединили раньше (столкновение самолета и вертолета произошло около 20:47).

Кроме того, как отмечает The New York Times, пилотов самолета American Airlines незадолго до авиакатастрофы попросили изменить заход на посадку и приземлиться не на одну из основных взлетно-посадочных полос аэропорта, а на одну из более коротких.

Армейский вертолет врезался в пассажирский самолет, потому что летел выше, чем нужно, пишет The New York Times. Генеральный директор American Airlines Роберт Исом заявил, что самолет совершал обычную посадку, когда в него врезался вертолет. Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчера аэропорта и летчиков вертолета, из которой следует, что прямо перед столкновением диспетчер спросил у экипажа Black Hawk: «PAT 2-5, вы видите [самолет] CRJ?» В армии США заявили, что летчики вертолета совершали ежевечерний тренировочный полет, а экипаж состоял из опытных пилотов.

Самолет упал в реку в США. Выживших нет Meduza

Авиационные эксперты давно предупреждали, что из-за перегруженного воздушного пространства над Вашингтоном может произойти авиакатастрофа, пишет Associated Press. По словам экспертов, с которыми поговорило агентство, в пиковые моменты перегруженность аэропорта может стать проблемой даже для опытных пилотов, которым приходится ориентироваться, учитывая сотни других пассажирских самолетов, военную авиацию и запретные зоны вокруг важных объектов.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за авиакатастрофу на политику разнообразия при приеме на работу, существовавшую в Федеральном управлении гражданской авиации. С таким заявлением Трамп выступил вечером 30 января. Как пишет The New York Times, президент также обвинил в авиакатастрофе своих предшественников — Джо Байдена и Барака Обаму, которые продвигали политику разнообразия, что, по мнению Трампа, привело к проблемам в воздушном пространстве. Он не привел никаких доказательств, но заявил, что стандарты для авиадиспетчеров были слишком мягкими.

NYT отмечает, что Трамп в ходе брифинга для журналистов непродолжительное время говорил, что в авиакатастрофе виноваты летчики армейского вертолета, но затем вернулся к программам разнообразия при приеме на работу. Когда один из журналистов спросил, почему Трамп сделал такой вывод, если следователи только начали расследование авиакатастрофы, президент США сказал: «У меня есть здравый смысл, а у многих людей, к сожалению, его нет. Мы хотим, чтобы этим занимались гениальные люди». По его мнению, авиадиспетчерами должны работать люди с «самым высоким уровнем гениальности».

При приеме на работы в органы федерального правительства существовали программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI, diversity, equity, inclusion — разнообразие, справедливость, инклюзивность). Трамп отменил все программы DEI в первый день на посту президента США.

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