Самолет American Airlines упал в реку после столкновения с военным вертолетом в Вашингтоне

Пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США упали в реку Потомак после столкновения в воздухе, сообщает Reuters. Столкновение произошло возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в ночь на 30 января. Самолет CRJ700, выполнявший рейс из Уичито, штат Канзас, столкнулся с армейским вертолетом в 21:47 по местному времени (в 05:47 30 января по Москве), когда подлетал к аэропорту, сообщили в управлении гражданской авиации США. Видеокамера, установленная в Центре Кеннеди в Вашингтоне, сняла момент столкновения, на кадрах виден взрыв в воздухе над Потомаком. В момент столкновения в районе аэропорта стояла ясная погода, пишет газета The Washington Post.

На борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщили в авиакомпании American Airlines. На борту вертолета находились трое солдат, заявили в армии США. Там добавили, что участником авиакатастрофы стал вертолет UH-60 Black Hawk, который базировался в штате Вирджиния. Армейский вертолет совершал учебный полет, сообщает Associated Press. По словам источника CNN, в воде реки Потомак видны части разрушившегося самолета, рядом находится вертолет. В сети опубликовали фотографии, снятые после крушения, на кадрах видны обломки, предположительно, самолета.

Полиция извлекла из воды «множество тел», выживших пока не обнаружили, сообщила The Washington Post, ссылаясь на источники. Сенатор Тед Круз из Техаса заявил, что «есть погибшие», но не уточнил, сколько их. По данным CBS News, к 23:30 по местному времени (07:30 по Москве), из воды извлекли 18 тел погибших.

В поисково-спасательной операции участвуют десятки полицейских, сотрудники скорой помощи и экстренных служб, которые на лодках ищут пассажиров самолета и вертолета в реке Потомак. Аэропорт Вашингтона закрыли до утра 31 января.

Поисково-спасательные работы на реке Потомак в районе аэропорта в Вашингтоне, 29 января 2025 года Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Экстренное оповещение над стойкой авиакомпании American Airlines в аэропорту в Вашингтоне, 29 января 2025 года Jeannie Ohm / AP / Scanpix / LETA

Телеканал CNN опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта и экипажа вертолета. На записи, которую телеканал получил на сайте LiveATC.net, слышно, как диспетчер говорит экипажу вертолета: «PAT 2-5, вы видите [самолет] CRJ?». Затем диспетчер сказал: «PAT 2-5 пройдите за CRJ». Затем на аудиозаписи слышны вздохи и громкое «о-о!» на заднем плане, вероятно, в момент крушения.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «полностью проинформирован об ужасной аварии», произошедшей в аэропорту имени Рейгана. «Да благословит Господь их души. Спасибо за невероятную работу, которую выполняют наши спасатели. Я слежу за ситуацией и буду сообщать подробности по мере их появления», — заявил Трамп.

Трамп считает, что авиакатастрофу необходимо было предотвратить. В своей соцсети Truth Social президент США написал, что самолет находился на «идеальной» линии захода на посадку в аэропорт, а вертолет длительное время летел прямо на пассажирский лайнер. «Ночь была ясной, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся, не опустился, не повернул. Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того чтобы спрашивать, видели ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, нужно было предотвратить», — заявил Трамп.

Последние крупные катастрофы с участием пассажирских самолетов в США произошли более 10 лет назад, напоминает CNN. 6 января 2013 года в Сан-Франциско разбился самолет авиакомпании Asiana Airlines, погибли три человека, 187 человек получили ранения. Последняя крупная катастрофа с большим количеством погибших произошла 12 февраля 2009 года: тогда самолет компании Colgan Air потерпел крушение в Нью-Йорке, погибли все 49 человек, находившиеся на борту, и один человек на земле.