Трамп сообщил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил

Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, подтвердил, что в результате столкновения самолета American Airline и вертолета Black Hawk в Вашингтоне никто не выжил. Его слова приводит NBC News.

Он заявил, что всю ночь проводилась масштабная поисково-спасательная операция, в ходе которой были задействованы все имеющиеся ресурсы.

«Это была темная и мучительная ночь в столице нашей страны и в истории нашей страны, трагедия ужасных масштабов. Мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была отнята у нас так внезапно», — заявил Трамп.

В авиакатастрофе погибли 14 фигуристов, шесть из которых были связаны со спортивным клубом Skating Club of Boston, сообщил директор клуба Даг Зегиба. По его словам, среди погибших — тренеры клуба, российские чемпионы мира Вадим Наумов и Евгения Шишкова. На борту также были двое подопечных Skating Club of Boston — 16-летние Спенсер Лейн и Джинна Хан, — а также их матери.

Пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США упали в реку Потомак после столкновения в воздухе. Столкновение произошло возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ассоциация фигурного катания США сообщила, что на борту самолета находились несколько фигуристов, тренеры и члены их семей, которые возвращались из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в Уичито (штат Канзас). Сообщалось, что на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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