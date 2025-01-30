ТАСС и Sports.ru: среди пассажиров разбившегося самолета American Airlines были российские фигуристы

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне 29 января. Об этом сообщили ТАСС и Sports.ru со ссылкой на источники.

Сын фигуристов Шишковой и Наумова Максим, выступающий за сборную США по фигурному катанию, предположительно, также находился на борту самолета, сообщил телеграм-канал Shot.

В числе пассажиров была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, сообщил источник ТАСС.

Спортивный агент Ари Закарян сообщил «Матч ТВ», что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. «Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были», — сообщил Закарян.

Американский фигурист Люк Ванг также сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета находились несколько тренеров и фигуристов.

Ассоциация фигурного катания США сообщила, что на борту самолета находились несколько фигуристов. «Спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас», — говорится в заявлении ассоциации, которое цитирует Reuters.

Американский фигурист Джон Маравилла заявил РИА Новости, что на борту самолета находились по меньшей мере 14 фигуристов, не считая тренеров и родственников. Маравилла заявил, что сам он не смог попасть на рейс American Airlines.

Телеграм-канал Mash сообщил без ссылки на источник, что большинство фигуристов, которые могли находиться на борту разбившегося самолета, — «дети российских эмигрантов». Mash распространил список спортсменов, предположительно летевших на самолете. В нем упомянуты 13 человек, подлинность списка не подтверждена. В списке упомянута фигуристка Аннабель Морозова, но, по данным источника ТАСС, она не находилась на борту самолета.

В Уичито, откуда вылетел самолет, ранее завершился чемпионат США по фигурному катанию.

Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов выступали в паре в составе сборной СССР, а затем — России. В 1994 году они выиграли чемпионат мира.

Самолет American Airlines потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона после того, как столкнулся с армейским вертолетом вечером 29 января. На борту пассажирского лайнера находились 64 человека, в вертолете летели трое солдат. Спасателям в первые часы после крушения не удалось найти выживших.

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