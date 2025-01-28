Помните сериал «Наследники» о борьбе за власть в семье миллиардера? Богатые семьи очень хотят избежать такого сценария в реальной жизни The Economist рассказал, что они для этого делают

Марлен Энгельхорн, наследница основателя химического концерна BASF, митингует в Давосе, требуя поднять налоги для богатых людей. 15 января 2024 года Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA

По прогнозу американской исследовательской компании Cerulli, в течение следующих 20 лет богатые наследники по всему миру получат от своих старших родственников больше 72 триллионов долларов. Кто-то из них приумножит семейное состояние, а кто-то растратит свою долю или поставит под удар богатство всей семьи — из-за неудачных инвестиций, зависимостей и конфликтов с родственниками. Чтобы не допустить такого развития событий, богатые люди обращаются к консультантам и ходят на специальные тренинги. Как это происходит, описал The Economist.

Семейные офисы

Campden Wealth — британская компания, которая консультирует состоятельные семьи. С 1999 года она организует закрытые форумы, на которых члены таких семей могут завязать полезные связи и обсудить заботы, присущие богатым. Встречи закрытые, только для членов клуба Campden Wealth, в котором состоят больше 1400 семей. Если вы хотите вступить в клуб, у вас на счету должно быть не меньше 125 миллионов долларов.

Ян Гербер, член клуба и основатель реабилитационного центра для богатых людей, описывает обсуждения в клубе так: «Даже если это деловая тема, люди очень часто делятся эмоциями, опытом, как позитивным, так и болезненным. Это не выглядит как „мы правим миром“. Мы семьи, мы люди, большинство из нас не выбирали это [родиться в богатой семье]. Мы относимся к этому очень серьезно, и на нас большая ответственность».

В 2023 году Campden Wealth запустил онлайн-курс «Основы семейного благосостояния». Он стоит 10 тысяч долларов и посвящен сотрудничеству и конфликтам в семье. Его ведет Брин Монахан, сама наследница состояния. Сталелитейный бизнес ее семьи был продан в 1970-х годах, а полученными деньгами управляет семейный офис. Фактически это совет по управлению активами, в котором состоят члены семьи вместе со сторонними советниками. Они определяют ценности, цели и стратегию инвестиций семьи. По всему миру существует около 10 тысяч подобных офисов.

В детстве родители Брин проводили много времени с родственниками — не столько из желания, сколько из необходимости поддерживать отношения. Ей самой сдружиться с двоюродными братьями и сестрами помогла импровизированная школа инвестирования, придуманная главой их семейного офиса: детям раздали по 5 тысяч долларов и разрешили вложить туда, куда они считают нужным. Повзрослев, они сами стали предлагать идеи, объединяющие семью — например, «дни заботы», когда все занимались волонтерством.

Сейчас Брин входит в совет, который управляет семейными активами. В нем есть представители всех ветвей семейства и три человека «вне клана». Решения принимаются только единогласно. Семьи, у которых много денег и нет четких правил насчет того, как ими распоряжаться, заканчивают конфликтами в судах, считает Брин. Ее любимый пример — наследники гостиничного магната Конрада Хилтона, которые судятся друг с другом уже 50 лет (и тратят на это очень много денег).

Центры реабилитации

Эвамария Зуппа — участница закрытого клуба Campden Wealth и слушательница курса «Основы семейного благосостояния». Она дочь владельца судоходного бизнеса и бывшая жена успешного трейдера, после развода разделившая свое состояние на четыре части — три четверти были переданы в управление профессиональным финансистам, а еще четверть Эвамария инвестировала сама. У нее так хорошо получилось, что теперь она управляет семейным офисом.

Эвамария регулярно говорит о деньгах с отцом, матерью, сестрой и племянником. У нее самой детей нет, и 13-летний племянник — ее единственный наследник. Недавно он заявил, что хочет заработать состояние сам, «как дедушка». Этот ответ порадовал бы старшее поколение во многих богатых семьях, которые опасаются, что их наследники не выдержат «бремени привилегий». И некоторые действительно не выдерживают.

Для таких людей в Лондоне работает реабилитационный центр «Гавань». Там лечат зависимости, расстройства пищевого поведения и другие психические расстройства. Неделя пребывания стоит от 60 до более чем 100 тысяч , минимальный курс длится 6 недель. Примерно половина пациентов приезжает из стран Персидского залива. Иногда центр принимает сразу нескольких членов одной семьи, а недавно вслед за молодым пациентом с зависимостью приехали его родители — чтобы пройти курс «психологического образования».

По наблюдениям руководителя «Гавани» Пола Флинна, один из факторов развития зависимостей у его пациентов — одиночество. Для некоторых богачей самые близкие люди — это водители или повара, которым они платят зарплату. Для многих характерны холодные отношения с родителями или детьми (особенно если и те, и другие воспитывались в школе-интернате), а также страх, что любые проблемы, будь то зависимость, громкий развод или «неравный брак» члена семьи, поставят под удар репутацию и состояние всего клана, если о них станет известно.

По словам Флинна, иногда его пациенты рвут отношения с родственниками, но от семейных денег отказываться не спешат. 32-летняя австрийка Марлен Энгельхорн поступила наоборот.

Наследница, раздавшая наследство

Марлен — одна из наследниц немецкого промышленника Фридриха Энгельхорна, основателя крупнейшего в мире химического концерна BASF. В детстве она считала семейного финансового советника своим дядей, а в 27 лет узнала, что унаследует больше 26 миллионов долларов — и начала читать о налогах для богатых, которые показались ей непропорционально низкими. Марлен решила бороться за их повышение.

Она митинговала в Давосе во время Всемирного экономического форума, на который съезжаются богатые люди со всего мира, и подписывала открытые письма вместе с Эбигейл Дисней — внучатой племянницей Уолта Диснея, которая унаследовала 120 миллионов долларов и тоже выступает за повышение налогов для богатых. Результаты этого активизма были минимальными. Тогда Марлен решила, что если государство не хочет помочь ей перераспределить ее богатство, она сделает это сама.

В 2024 году Марлен объявила о создании «Доброго совета», в который вошли 50 человек, представляющие разные слои населения Австрии. Они выбрали 77 некоммерческих организаций, работающих в сферах здравоохранения, образования, окружающей среды, доступного жилья и борьбы с бедностью; каждая получила грант на сумму от 40 тысяч до 1,7 миллиона долларов из наследства Марлен (подробнее о «Добром совете» читайте здесь и здесь). Так она раздала больше 99% своего состояния. Родственники ее поддержали — но ее примеру никто из них пока не последовал.

Для Энгельхорн отказ от наследства стал не только актом благотворительности и политическим заявлением, но и попыткой сохранить себя и свои отношения с близкими: «Если вы не будете соблюдать правила, вы не прикоснетесь к семейному богатству. <…> Семья врастает в свое состояние, а состояние врастает в семью, и они становятся неразделимы. Я видела, как богатые люди не могли сдержать слез, когда их спрашивали, кто они без своих денег. Они не могли ответить, потому что богатство стало их жизнью».