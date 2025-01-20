Скоро в мире появятся долларовые триллионеры. Первым из них, вероятно, станет Илон Маск Главные данные (и главные выводы) из доклада Oxfam о глобальном неравенстве

Фавелы рядом с небоскребами в бразильском городе Сальвадор Fabian Sommer / picture alliance / Getty Images

Международная некоммерческая организация Oxfam, которая специализируется на борьбе с бедностью и неравенством, выпустила доклад, посвященный тому, как растет благосостояние долларовых миллиардеров, каковы источники их накоплений и как увеличивается разрыв между бедными и богатыми. «Медуза» приводит самые интересные факты из доклада и рассказывает, как организация предлагает сокращать неравенство.

Главное из доклада Oxfam

О миллиардерах

В 2024 году богатство миллиардеров во всем мире росло в три раза быстрее, чем в 2023-м. И достигло 15 триллионов долларов.

За прошлый год в мире стало на 204 миллиардера больше (с 2565 до 2769 человек). Это примерно по четыре новых миллиардера в неделю.

Состояние каждого миллиардера росло в среднем на 2 миллиона долларов в день. Состояние 10 богатейших миллиардеров — на 100 миллионов в день. Если бы они внезапно потеряли 99% богатства, то все равно остались бы миллиардерами.

О триллионерах

Год назад Oxfam прогнозировала, что в течение 10 лет в мире появится первый триллионер. Но если состояние богатейших людей будет расти так же быстро, как сейчас, то через 10 лет в мире будет не один, а пять триллионеров.

Наибольшие шансы стать первыми триллионерами имеют богатейшие люди мира: глава Tesla и Space X Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Meta Марк Цукерберг, основатель Oracle Ларри Эллисон и руководитель концерна LVMH Бернар Арно с семьей.

Сейчас состояние каждого из них оценивают в сумму от 180 (Бернар Арно) до более чем 400 (Илон Маск) миллиардов долларов. Первым триллиона, скорее всего, достигнет Маск. По подсчетам Oxfam, на это ему потребуется меньше пяти лет.

Об источниках богатства самых богатых

По подсчетам Oxfam, 36% состояния миллиардеров во всем мире получено в наследство, 18% — в результате монополии в определенной сфере и 6% — в результате связей с властями.

Все миллиардеры в мире моложе 30 лет унаследовали свое состояние. Регион с самым большим объемом унаследованного богатства — это Латинская Америка.

О неравенстве в мире

В 1820 году доход 10% самых богатых людей мира был в 18 раз выше, чем у 50% самых бедных. В 2020 году он был уже в 38 раз выше.

Около 3,6 миллиарда человек (44% населения Земли) живут меньше, чем на . С 1990 года их число практически не изменилось.

В 2017 году 39% глав государств во всем мире получили образование в университетах Великобритании, США или Франции.

О странах

За работу, требующую одинаковой квалификации, на глобальном Юге платят на 87–95% меньше, чем на глобальном Севере.

Cтраны с низким и средним уровнем дохода тратят в среднем 48% своих бюджетов на погашение долгов, зачастую частным кредиторам.

С 1970 по 2023 годы страны глобального Юга заплатили 3,3 триллиона долларов в виде процентов кредиторам из стран глобального Севера.

Что предлагает Oxfam

Исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар заявил, что «захват мировой экономики привилегированным меньшинством достиг уровня, который когда-то считали невообразимым».

Он подчеркнул, что вместе с приумножением состояния богатейшие люди приумножают свою власть. «Жемчужиной этой олигархии является [Дональд Трамп], поддержанный и купленный самым богатым человеком в мире Илоном Маском, управляющий крупнейшей экономикой мира», — добавил Бехар.

Чтобы противостоять растущей концентрации богатства и сократить неравенство, Oxfam предлагает несколько мер. Во-первых, ввести налог на наследство для богатейших людей и повысить для них другие налоги. Во-вторых добиться того, чтобы доходы самых богатых 10% населения не превышали доходов самых бедных 40% (следить за этим, по мнению Oxfam, должны правительства и международные организации). В-третьих, выплатить репарации странам, которые в прошлом были колониями, — возложив эти выплаты на «самых богатых, которые больше всего выиграли от колониализма».