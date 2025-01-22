Российские школьники учатся стрелять под баннером с буквой Z. Фотографии

На фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские власти уделяют особое внимание пропаганде, в том числе направленной на детей и подростков. Так, подсчитало «Агентство», в 2024/25 учебном году общее количество учебных часов, которые приходятся в российских школах на «пропаганду идей Кремля», выросло в два раза. В частности курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ранее — ) теперь включает модули «Военная подготовка. Основы военных знаний», а школьников планируют отправлять на сборы не только в 10-м, но и в 8-м классе (родителей, которые противятся этому, штрафуют по статье о «дискредитации» армии). Военной подготовкой школьников в РФ занимаются и за пределами учебной программы. Госагентство РИА Новости распространило снимки занятий военно-спортивного отряда «Рубеж» в Дивногорске Красноярского края. Школьники под руководством ветерана спецназа ВДВ ВС СССР Сергея Чесалина учатся стрелять.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Илья Наймушин / Спутник / РИА Новости / Profimedia

Илья Наймушин / Спутник / РИА Новости / Profimedia

Илья Наймушин / Спутник / РИА Новости / Profimedia Илья Наймушин / Спутник / РИА Новости / Profimedia

Илья Наймушин / Спутник / РИА Новости / Profimedia

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