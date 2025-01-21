Вышла книга бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного Он вспоминает, что в молодости попутчица в поезде предсказала «страшную войну», в которой он будет «главным»

20 декабря бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что выпустил автобиографическую книгу «Моя война». Она должна стать первой частью трилогии; две следующие части будут называться «Наша война» и «Их война».

Залужный презентовал произведение так: «Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-либо делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достижению цели. И наконец, войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни».

Книга посвящена довоенному периоду жизни Залужного. О полномасштабном вторжении России в Украину генерал обещает рассказать в следующих частях трилогии, но кое-что упоминает уже в первой. О книге уже написали несколько украинских СМИ, и вот какие факты они приводят.

Весной 1997 года, когда Залужный учился в Одесском институте сухопутных войск, попутчица в поезде предложила ему и его друзьям-курсантам погадать. Залужному, который отнесся к гаданию со скепсисом, она предсказала «страшную войну» в Украине, в которой он будет «самым главным». По словам Залужного, он вспомнил этот случай в конце февраля 2022 года «под непосильным бременем ответственности и страшных мыслей». «Нет, я не боялся того, что происходит, я боялся потерять силы выдержать это все», — пишет он.

После распада СССР состояние украинской армии долго оставалось плачевным. Например, в конце 1990-х Залужный какое-то время не получал зарплату, и семья полагалась только на его офицерский паек. Но хуже всего, по воспоминаниям будущего главкома, было в 2011 году. Штат 51-й отдельной механизированной бригады, которой он командовал, за два года уменьшился почти вдвое. Топлива на месяц выдавали 20 литров. Реформы в армии начались лишь после аннексии Крыма и начала боев в Донбассе.

В 2015 году «сектор Б», который охватывал территорию около Донецка, посетил «второй человек в государстве» и возмутился, «почему такой бардак» в окопах. «Я не знал, что ответить человеку, который ни разу не был в бою, в окопе. Не знал, как объяснить, что такое война», — вспоминает Залужный, который командовал «сектором Б». Он мысленно послал на хуй «второго человека в государстве» (имя его в книге не названо; возможно, это был тогдашний секретарь СНБО Украины Александр Турчинов).

Залужный узнал, что его хотят назначить главкомом ВСУ, в мае 2021 года. К нему заехал приятель (снова без имени) и заявил, что в военном руководстве планируются изменения. Залужный ответил, что это неудивительно — «о наступившем в армии кризисе знают все». По его словам, сам он в тот момент «уже видел себя, к сожалению, не в Вооруженных силах». Но приятель сказал, что командование Генштабом хотят передать именно ему. И он это командование принял.

В 2021 году уже «пахло» большой войной, пишет Залужный. По его словам, на новой должности он был поражен неготовностью ВСУ к отражению атак по нескольким направлениям. В армии не хватало оружия и техники, но главной трагедией, по словам Залужного, была слабость системы противоракетной обороны, «стремившейся к абсолютному нулю».

Контрнаступление 2023 года вызвало кризис в отношениях Украины с партнерами. Залужный нервничал из-за слабого обеспечения армии и «настойчивого подталкивания вперед». В тот момент The Washington Post получила сведения о подготовке украинских войск на полигонах НАТО. Минобороны Украины стремилось не допустить утечки этих данных и пообещало газете интервью Залужного, если они не будут опубликованы. А он использовал интервью, чтобы заявить, что контрнаступление — «это не шоу».

Рассказывая про назначение руководителя одной из структур ВСУ после начала войны, Залужный пишет так: «Мои личные отношения с руководством страны обострялись с каждым днем. Назначение [этого человека] без учета моего мнения и моя и Генерального штаба, мягко говоря, оппозиция нашему руководству ничего хорошего не предвещали».

«Моя война» вышла в небольшом издательстве «Вавилонская библиотека», которое работает в городе Ивано-Франковске на западе Украины и специализируется на переводах современной зарубежной литературы. По информации «Суспільне», это издательство Залужному посоветовали «товарищи из близкого окружения».

В «Вавилонской библиотеке» рассказали, что Залужный писал книгу «в трудные месяцы войны», когда страдал от бессонницы из-за стресса. По словам, самого бывшего главкома, он сел за рукопись в марте 2023 года, незадолго до контрнаступления ВСУ на юге Украины, которое проходило под его командованием и в итоге потерпело неудачу.

Тираж книги — 20 тысяч экземпляров. За первые сутки было раскуплено больше 4500 экземпляров. При этом тираж поступает в издательство по частям, поэтому за месяц после выхода книги «Вавилонская библиотека» отправила покупателям лишь около 6500 книг. Следующая доставка планируется в конце января.

Интерес к книге подогревает то, что Залужный — лидер рейтингов доверия со стороны украинцев, в которых он опережает Владимира Зеленского. Но при этом он почти не общается с прессой (и, по собственным словам, не собирается идти в политику).

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