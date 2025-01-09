Как меняется отношение украинцев к войне и переговорам с Россией к исходу третьего года вторжения «Украинская правда» поговорила с директором Института социологии Евгением Головахой

Eugen Kotenko / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Евгений Головаха — один из самых авторитетных социологов Украины, доктор наук и руководитель Института социологии украинской Академии наук. Он рассказал изданию «Украинская правда» о том, что опросы общественного мнения говорят об отношении украинцев к войне, их готовности к переговорам и потенциальным уступкам России, их уровне стресса и взгляде на будущее. «Медуза» коротко пересказала этот материал. Мы привели социологические данные, на которые ссылался Евгений Головаха, и цитаты, в которых он эти данные объяснял.

Об уверенности в победе

В декабре 2022 года три четверти опрошенных были полностью уверены в победе Украины, вместе со скорее уверенными их было 96%, а совсем не уверенных — меньше одного процента. В ноябре 2024 года уверенных было 36%, скорее уверенных — 31%, совсем не уверенных — 5%.

Эти данные коррелируют с представлениях украинцев о будущем страны. В 2022 году только 2% видели его «скорее безнадежным», в сентябре 2024 года — уже 15%.

У определенной части людей можно наблюдать разочарование, но <…> прогнозировать на 2025 год драматическое уныние я бы не стал. Разве что новая администрация [Белого дома] скажет: соглашайтесь на требования Путина, или вам перекроют кислород, — такой сценарий существенно может повлиять на смену настроений.

О переговорах с Россией

В мае 2022 года доля людей, готовых отказаться от некоторых украинских территорий ради скорейшего достижения мира и сохранения независимости страны, составляла 10% против 82%. К декабрю 2024 года она составляла 38% против 51%.

Растет доля жителей Украины, которые согласны остановиться на нынешней линии фронта и начать переговоры. Если тенденция будет сохраняться, в 2025 году мы получим больше тех, кто согласится на остановку [боевых действий], но все равно они не будут составлять большинство.

В том же исследовании украинцам предлагалось выразить свое отношение к трем вариантам мирного урегулирования. Наибольшая доля опрошенных одобрила вариант, при котором Украина теряет захваченные Россией территории (официально не признавая их российскими), но становится членом НАТО и ЕС. Вариант, отличающийся лишь тем, что Украина отвоевывает Херсонскую и Запорожскую области, за полгода (с июня по декабрь 2024 года) спустился с первого места на второе.

О выборах в Украине

Последние социологические исследования, проведенные осенью 2024 года, показывают, что только 28% украинцев поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов до окончания войны.

Время играет в Украине не на стороне правящей политической силы. <…> Но в общественном мнении запроса [на выборы сейчас] нет. После отмены военного положения избиратели в первую очередь будут обращать внимание на выходцев из армии и волонтеров. То есть из двух институтов, имеющих наибольшую поддержку в обществе. Армия уже своего кандидата выдвинула. Последний опрос показал, что рейтинг доверия к [Валерию] Залужному очень высок.

Доверие к политическим деятелям Украины. Скриншот из презентации «Оценка социально-политических настроений населения Украины». Исследование провел украинский Центр «Социальный мониторинг» в ноябре 2024 года

Об отношении к мобилизации

В феврале 2024 года только 19% украинцев считали уровень мобилизации в стране слишком высоким, в то время как 36% называли его недостаточным. К сентябрю 2024-го доля первых выросла на 7%, доля последних сократилась на 11%.

Этот же опрос показал, что почти у трети жителей Украины есть знакомые, которые в связи с мобилизацией уволились и теперь работают нелегально. Это очень большой процент, считает Евгений Головаха.

Для того, чтобы появилась волна гражданского самосознания, связанного с войной, нужна та шоковая ситуация, в которую мы попали в начале полномасштабного вторжения. Теперь, к сожалению, произошел процесс рутинизации войны в сознании.

О психологическом состоянии украинцев

В конце 2022 года только 12% украинцев, находившихся на подконтрольной Украине территории, демонстрировали высокий уровень . В октябрьском исследовании 2024 года высокий уровень дистресса наблюдался уже у 27% украинцев. В 2025-м этот процент может быть еще больше.

Если мы настраиваемся на сценарий будущего с тяжелыми боями, потерей определенной части территории на юге и востоке Украины, то должны учитывать, что у людей ухудшатся показатели ментального здоровья и, соответственно, их способность сопротивляться. Хотя, на мой взгляд, на 2025 год нашей жизнестойкости хватит. Я считаю, что ее хватит и на 2026 год, когда Россия начнет сыпаться из-за того, что не сможет обеспечить себя достаточным количеством оружия и людей.

О возвращении переселенцев

Трудно предсказать, сколько людей из тех миллионов, которые после 24 февраля 2022 года оказались за границей, вернутся в Украину. Очевидно, что с каждым годом войны мы теряем этот потенциал. Потому что с каждым годом все больше переселенцев адаптируется за границей. <…> Я считаю, если нынешняя горячая фаза войны продлится до пяти лет, можно рассчитывать, что вернутся в страну от 30% до 50% от общего числа уехавших с 2022-го.

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