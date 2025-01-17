Дэвид Линч говорил, что не выйдет из дома из-за эмфиземы легких. Он умер после того, как покинул свой дом из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

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Создатель сериала «Твин Пикс» и фильмов «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», режиссер умер в возрасте 78 лет. Семья режиссера объявила о его смерти 16 января.

С глубоким сожалением мы, семья Дэвида Линча, сообщаем об уходе человека и художника. Мы будем признательны за возможность пережить эту утрату в узком кругу. Когда его не стало, в мире образовалась большая дыра. Но, как он говорил: «Следите за пончиком, а не за дыркой». Сегодня прекрасный день с золотым солнцем и .

В заявлении семьи не говорится, где и когда умер Линч. Американский таблоид TMZ сообщил, что режиссер умер 15 января в доме своей дочери. Представители дочери режиссера Дженнифер Линч не ответили на запрос Los Angeles Times о дополнительных подробностях.

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За несколько месяцев до смерти Дэвид Линч сообщил, что у него диагностировали , из-за чего он перестал выходить из дома. Линч рассказывал об этом в интервью журналу Sight & Sound, опубликованном в августе 2024 года.

У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Я не могу выйти на улицу. И я могу пройти лишь небольшое расстояние, потом мне не хватает кислорода.

Режиссер рассказывал Sight & Sound, что из-за болезни отказался от сигарет, хотя ему «очень нравилось курить», но это «убивает» его. Линч говорил, что опасается инфекционных респираторных заболеваний, в том числе ковида: «Будет очень плохо, если я заболею даже простудой».

В интервью журналу People, опубликованном в ноябре 2024 года, Линч говорил, что врачи диагностировали эмфизему легких в 2020-м. На момент интервью, отмечало издание, Линчу приходилось прибегать к помощи дополнительного кислорода, чтобы сделать «что-то более напряженное, чем прогулка по комнате».

Линч курил с восьми лет, отмечал People.

Перед смертью Дэвиду Линчу пришлось покинуть свой дом из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщило издание Deadline, ссылаясь на анонимные источники. По их словам, Линч покинул свой дом из-за пожара «Сансет», который 8 января начался на Голливудских холмах (там находится знаменитый знак Голливуда). После переезда состояние режиссера ухудшилось, рассказали собеседники издания. TMZ сообщил, что Линч из-за пожара переехал в дом своей дочери.

Кайл Маклахлен, Николас Кейдж, Стивен Спилберг и другие отдали дань уважения Дэвиду Линчу. Кайл Маклахлен (агент Дейл Купер в «Твин Пиксе») написал в инстаграме, что «обязан всей своей карьерой» Дэвиду Линчу: актер исполнил дебютную роль в фильме режиссера «Дюна». «Наша дружба расцвела во время съемок „Синего бархата“, а затем „Твин Пикса“, и я всегда считал его самым живым человеком из всех, кого я когда-либо встречал», — заявил Маклахлен. «Мой мир стал намного полнее, потому что я знал его, и намного более пустым теперь, когда его нет», — добавил актер.

Актриса Наоми Уоттс в посте в инстаграме отметила, что благодаря Линчу стала известной, когда он пригласил ее на роль Бетти в фильме «Малхолланд Драйв». По словам актрисы, перед этим она проваливала прослушивания более десяти лет. «Наконец, я сидела перед любопытным человеком, излучающим свет, говорящим слова из другой эпохи, заставляющим меня смеяться и чувствовать себя непринужденно. Как он вообще „увидел“ меня, если я была так хорошо спрятана и даже потеряла представление о самой себе?!» — заявила Наоми Уоттс. Она отметила, что Линч был «поистине мощным» наставником.

Актер Николас Кейдж, снявшийся в триллере Линча «Дикие сердцем», заявил: «Дэвид был исключительным гением в кино, одним из величайших художников этого или любого другого времени. Он был смелым, гениальным и непохожим на других человеком с радостным чувством юмора». Кейдж отметил, что ему «никогда не было так весело», как на съемочной площадке у Дэвида Линча.

Режиссер Стивен Спилберг заявил, что обожает фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», которые, по его словам, определили Линча как «необычного мечтателя, снимавшего фильмы ручной работы». «Миру будет не хватать такого оригинального и уникального голоса. Его фильмы уже выдержали испытание временем и всегда будут его выдерживать», — добавил Спилберг.

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