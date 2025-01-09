В Лос-Анджелесе продолжаются лесные пожары, известно о пяти погибших. Более двух тысяч зданий уничтожены или повреждены Сгорели дома Пэрис Хилтон и, предположительно, Энтони Хопкинса

Район Пасифик-Палисейдс, пострадавший от пожаров Agustin Paullier / AFP / Scanpix / LETA

Как минимум пять человек погибли в результате лесных пожаров, которые продолжаются в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Такие данные привел начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Энтони Маррон, сообщает ABC News 9 января.

По оценке пожарной службы, только в районе Пасифик-Палисейдс (элитный жилой район, где расположены дома многих голливудских знаменитостей) сгорели более тысячи строений. Еще примерно столько же зданий повреждены или уничтожены в Итон-Каньоне. Всех погибших нашли в этом районе.

Los Angeles Times сообщает, что 8 января пожар начался в районе Голливудские холмы — там находится знаменитый знак Голливуда. Огонь распространяется недалеко от Голливудского бульвара и голливудской «Аллеи славы», сообщает Hollywood Reporter. Один из местных жителей назвал ситуацию в районе «хаотичной». «Дороги забиты пожарными и полицейскими автомобилями, а также людьми, пытающимися уехать», — рассказал он CNN.

Всего, как пишет ABC News, в Лос-Анджелесе продолжаются шесть лесных пожаров и только один из них удалось локализовать. CNN пишет о пяти пожарах, один из которых локализован только на 40%. В зоне эвакуации проживают более 130 тысяч человек, десятки тысяч людей уже были эвакуированы и сделали это сами.

Затрудняет борьбу с пожарами сильный ветер и сухая погода. Общая площадь всех пожаров превышает 100 квадратных километров.

Последствия пожара в районе Альтадена Scott Mc Kiernan / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Сгоревшее здание в Пасифик-Палисейдс Agustin Paullier / AFP / Scanpix / LETA Житель района Пасифик-Палисейдс около сгоревших строений Eugene Garcia / AP / Scanpix / LETA

В Малибу в результате пожара сгорел один из домов американской актрисы Пэрис Хилтон. «Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен испытывать», — заявила актриса. По данным таблоидов TMZ и Page Six, уничтожены также дома актеров Энтони Хопкинса, Джона Гудмена, Билли Кристала и Юджина Леви. Сами актеры пока этого не подтверждали.

Президент США Джо Байден из-за пожаров в Калифорнии отменил запланированную поездку в Рим и Ватикан. Он одобрил запрос губернатора Гэвина Ньюсома и объявил о крупном стихийном бедствии. Такая мера сделает федеральное финансирование доступным для пострадавших в округе Лос-Анджелес, отмечается на сайте Белого дома.

«Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия убытков незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», — заявили в администрации Байдена.

Последствия пожара в районе Альтадена Amy Katz / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA

В связи с пожарами Американская киноакадемия перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» с 17 на 19 января. «Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие члены нашей академии и коллеги по отрасли живут и работают в районе Лос-Анджелеса, и мы думаем о вас», — говорится в письме директора академии Билла Крамера, которое цитирует Variety. В связи с пожарами американские киностудии приостановили производство сериалов и фильмов, снимавшихся в окрестностях Лос-Анджелеса. Среди них, сериалы «Анатомия страсти», Fallout, «Начальная школа Эбботт» и другие.

Район Пасифик-Палисейдс после эвакуации и пожара теперь выглядит как «город-призрак», рассказала корреспондент CNN Ли Уолдман, которая находится там. В качестве примера она привела местную художественную галерею и предприятие, которые еще несколько часов назад выглядели как обычно, но вскоре от них остались только руины.

Пожар в Лос-Анджелесе. Десятки тысяч жителей спасаются от огня Meduza

Прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хокман сообщил, что есть случаи грабежей и нападений на пострадавших от пожаров. Он предупредил, что все, «кто пытается нажиться на боли и страданиях других, не останутся безнаказанными». По словам шерифа округа Роберта Луны, двух человек задержали за грабеж.

Как выглядит пожар в Пасифик-Палисейдс

Крупный лесной пожар в Лос-Анджелесе. Горит престижный район Пасифик-Палисейдс (там живут Бен Аффлек и Камала Харрис). Десятки тысяч человек спасаются от огня Фотографии

Как выглядит пожар в Пасифик-Палисейдс

Крупный лесной пожар в Лос-Анджелесе. Горит престижный район Пасифик-Палисейдс (там живут Бен Аффлек и Камала Харрис). Десятки тысяч человек спасаются от огня Фотографии