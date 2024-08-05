У Дэвида Линча диагностировали эмфизему легких. Он перестал выходить из дома

Режиссер Дэвид Линч сообщил в интервью журналу Sight & Sound, что у него диагностировали , и заявил, что сможет стать режиссером только дистанционно, поскольку больше не может выйти на улицу из-за опасений заболеть ковидом. Цитаты из интервью, опубликованном в печатной версии журнала, приводят The Guardian и Independent.

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Я не могу выйти на улицу. И я могу пройти лишь небольшое расстояние, после чего мне не хватит кислорода», — сказал 78-летний режиссер, отвечая на вопрос, хочет ли он снова снимать фильмы.

«Я очень любил курить, но в конце концов курение задело меня. Для меня это было частью художественной жизни», — рассказал Линч. По его словам, в мире ничто не может сравниться с курением, «нет ничего подобного в этом мире — это так прекрасно». «А между тем это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить», — сказал Линч.

На фоне болезни Линч стал опасаться респираторных заболеваний, в том числе ковида.

Мне было бы очень плохо заболеть даже простудой. Так что, скорее всего, я буду режиссировать из своего дома… Мне бы это не очень понравилось. Мне нравится быть среди событий и черпать идеи там. Но я бы попытался снять [фильм] удаленно, если бы до этого дошло.

Дэвид Линч — один из важнейших ныне живущих режиссеров авторского кино. Его фильмы часто сюрреалистичны и допускают множество разных трактовок. Линч — создатель сериала «Твин Пикс», с которого начался современный расцвет сериалов. Другие его известные работы — «Малхолланд Драйв», «Человек-слон» и «Синий бархат». Линч — лауреат «Оскара», «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого льва».

Последний фильм Дэвида Линча — сериал «Твин Пикс: Возвращение», выпущенный в 2017 году. После его выхода телеканал Showtime объявил, что снимет новые эпизоды «Твин Пикса», как только Линч будет готов. Дэвид Линч сказал в интервью Sight & Sound, что «пока рано говорить о том, будет ли четвертый сезон сериала».

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