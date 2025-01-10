Война Тысяча пятьдесят второй день. Европейский авиарегулятор рекомендует отказаться от полетов над частью России. Трамп заявляет о подготовке встречи с Путиным

Взрыв в Киеве в результате атаки российского дрона. 10 января 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями и мыслями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Трамп заявил, что его встреча с Путиным уже готовится

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Он хочет встретиться, и мы занимаемся подготовкой», — сказал Трамп. Он не уточнил никаких деталей по поводу предстоящей встречи, лишь добавив, что «нам пора покончить с этой войной». Несколько дней назад, выступая на первой пресс-конференции после официального утверждения результатов выборов, Трамп предполагал, что встреча может состояться в течение полугода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва приветствует декларируемое желание Трампа «решать проблемы через диалог», однако отметил, что по поводу организации встречи «конкретики по-прежнему никакой нет». Он предположил, что «какие-то движения будут» после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

Песков также подчеркнул, что Путин «неоднократно заявлял о своей открытости к контактам» с Трампом и другими мировыми лидерами. Для встречи с президентом США, отметил представитель Кремля, не требуется никаких предварительных условий — лишь «обоюдное желание и политическая воля вести диалог».

Потенциальная встреча Путина и Трампа начала обсуждаться в СМИ сразу после президентских выборов в США, состоявшихся в начале ноября. Трамп до выборов обещал остановить российско-украинскую войну «за 24 часа», объясняя это тем, что «очень хорошо знает» и Путина, и президента Украины Владимира Зеленского и сможет с ними договориться.

В ноябре издание The Washington Post со ссылкой на источники утверждало, что Путин и Трамп говорили по телефону через два дня после выборов, и в ходе беседы избранный президент США предостерег российского лидера от эскалации в Украине. В Кремле официально отрицали, что такой разговор был. В декабре на «прямой линии» Путин уверял, что не разговаривал с Трампом более четырех лет, но выражал готовность сделать это «в любое время».

За время первого президентского срока Трамп встречался с Путиным четыре раза, последняя из встреч прошла в июле 2019 года на саммите «Большой двадцатки». Единственная полноформатная двусторонняя встреча президентов была летом 2018 года в Хельсинки.

Россия

Европейский авиарегулятор рекомендовал не летать над европейской частью России

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало директиву, которая рекомендует авиакомпаниям избегать использования воздушного пространства России, находящегося к западу от 60-го меридиана восточной долготы — то есть всей европейской территории РФ к западу от Екатеринбурга.

Директива имеет статус рекомендации для авиакомпаний из европейских стран, входящих в EASA, а также из других стран, которые летают в Евросоюз или из него. Она объясняется «рисками непреднамеренных атак на гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ из-за возможных недостатков в координации гражданской и военной авиации и вероятности ошибочной идентификации».

В своем решении европейский регулятор указал на такие угрозы для безопасности гражданских полетов, как работа ПВО по отражению атак украинских беспилотников и глушение GPS-сигналов.

Рекомендация действует до 31 июля 2025 года, однако может быть пересмотрена раньше в случае улучшения ситуации.

Европейские авиакомпании не летают над Россией с начала войны, однако рекомендациям EASA в добровольном порядке часто следуют авиакомпании других стран, поэтому она потенциально может привести к отмене рейсов в РФ, выполняемых перевозчиками из Турции, Армении, Грузии, Азербайджана. Пока официально ни о каких изменениях авиакомпании из этих стран не сообщали.

В конце декабря в Актау потерпел крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, в результате чего погибли 38 человек. По информации азербайджанской стороны, самолет был сбит ракетой российской системы ПВО, отражавшей атаку украинских беспилотников.

Вскоре после крушения самолета некоторые зарубежные авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. Помимо самой Azerbaijan Airlines это сделали, в частности, Turkmenistan Airlines, израильская El Al, эмиратская FlyDudai, казахстанская Qazaq Air, узбекская Qanot Sharq.

Война глазами читателей «Медузы»

Алёна (Иркутск). 24 числа я проснулась в другой реальности — в которой мои коллеги не могут работать, потому что сидят в подвале, прячась от обстрелов. В той, в которой моя подруга и наставница без тени сочувствия заявила: «Донбасс бомбили 8 лет, поэтому они это заслужили». Я несколько раз хотела уйти от своего мужа, который занял позицию «не все так однозначно», пока я сходила с ума от боли и ужаса. Все было настолько плохо, что мой психиатр поставил мне ПТСР, несмотря на то, что, в отличие от своих друзей в Украине, я была в безопасности. Просто когда на тебя сваливается гора ужасающей информации, мозг реагирует на это так, будто это происходит с тобой.

Я не знаю, как дальше жить. Война идет уже почти три года, за которые я успела эмигрировать и вернуться — перестала финансово тянуть аренду. Я не могу смотреть на заполонившие город плакаты о военной службе и не думать про мобилизацию, которая уже принесла много горя не только моим знакомым, но и безымянным людям из соседних регионов. Мне тошно от того, что я не могу уехать, и от того, что не могу сделать дома ничего такого, за что меня не посадят. Моя жизнь — это постоянный страх и отчаяние, и я не могу дождаться дня, когда победит Украина и все это закончится.

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«Медуза»